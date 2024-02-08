موعد مباراة نهائي كأس أمم أفريقيا 2024 بين نيجيريا وكوت ديفوار

تأهل منتخب كوت ديفوار مستضيف البطولة إلى مباراة نهائي كأس أمم أفريقيا 2024 بعد أن نجح في تحقيق الفوز على منتخب الكونغو الديمقراطية بنتيجة هدف دون رد، كما قد تأهل منتخب نيجيريا إلى المباراة النهائية كذلك بعد الانتصار على منتخب جنوب أفريقيا بركلات الترجيح.

توقيت نهائي كأس أمم أفريقيا 2024

ومن المقرر أن تقام مباراة النهائي لبطولة كأس أمم أفريقيا 2024 بين منتخبي كوت ديفوار ونيجيريا على ملعب “استاد إبيمبي الأولمبي” يوم الأحد الموافق 11 من شهر فبراير الجاري.

وستنطلق مباراة نهائي كأس أمم أفريقيا في الساعة العاشرة مساء من يوم الأحد بتوقيت مصر، وفي تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت السعودية، والساعة 12 منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

النهائي المنتظر! 🇳🇬 نيجيريا 🆚 كوت ديفوار 🇨🇮 وصلنا إلى المحطة الأخيرة في #أمم_إفريقيا_2023#TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/wDUK0hk1RT — CAF – عربي (@caf_online_AR) February 7, 2024

القنوات الناقلة لمباراة كوت ديفوار ونيجيريا

وتعتبر قنوات بين سبورت القطرية الناقل الحصري لبطولة كأس أمم أفريقيا 2024 في الشرق الأوسط، وسيتم نقل المباراة بين كوت ديفوار ونيجيريا على قناة Bein sport Hd 1.