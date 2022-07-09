موعد مباراة نهائي الدرع الخيرية 2022 بين ليفربول ومانشستر سيتي والقنوات الناقلة لها

تعرف على موعد مباراة نهائي الدرع الخيرية التي ستجمع بين الغريمين اللدودين، ليفربول ومانشستر سيتي، بالنسخة الجديدة 2022، وهي مباراة ينتظرها محبي وعشاق الساحرة المستديرة في جميع أنحاء العالم بشغف كبير، لما تشهده من ندية وإثارة كبيرة.

ومن المقرر أن يتواجه ليفربول الذي يلعب ضمن صفوفه، النجم الدولي المصري محمد صلاح، في أول الصدامات الرسمية للفريقين قبل انطلاق الموسم الرياضي الجديد 2022/2023، بعد أن حصل حمر المير سيسايد على لقب كأس الاتحاد الإنجليزي، بينما ظفر الازرق السماوي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبصورة إجمالية، شهد الموسم الماضي تتويج نادي مانشستر سيتي بلقب بطولة الدوري الإنجليزي، ووصل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، في حين أن فريق ليفربول احتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وتوج بلقب بطولتي كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة المُحترفين، كما احتل ا وصافة ترتيب دوري الأبطال خلف ريال مدريد “البطل”.

ما هو موعد نهائي الدرع الخيرية بين ليفربول ومانشستر سيتي؟

ومن المقرر أن تبدأ أحداث الديربي الناري في نهائي الدرع الخيرية 2022 بين مانشستر سيتي وليفربول، مساء يوم السبت الموافق 30 من يوليو الجاري 2022، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الـ6:00 مساءً بتوقيت القاهرة والخرطوم وطرابلس، وفي الـ7:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والقدس الشريف، وفي الـ8:00 مساءً بتوقيت أبوظبي ومسقط، وتبدأ في الـ5:00 بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

ما هي القنوات الناقلة لنهائي الدرع الخيرية بين ليفربول ومانشستر سيتي؟

تقوم شبكة قنوات “بي إن سبورتس” القطرية، بأداء مهمة النقل الحصري والرسمي لمباريات البطولات الإنجليزية على قنواتها، داخل منطقة الشرق الأوسط والوطن العربي، ومن ثم ستكون مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في نهائي الدرع الخيرية 2022 مذاعة عليها، وعلى وجه التحديد عبر شاشة القناة الأولى beIN SPORTS PREMIUM 1.

ما هو ملعب نهائي الدرع الخيرية بين ليفربول ومانشستر سيتي؟

الملاحظ أنه سبتم إقامة مباراة نهائي الدرع الخيرية بين فريقي ليفربول ومانشستر سيتي على ملعب “كينج باور ستاديوم” معقل ومقر نادي ليستر سيتي، وليس على ملعب “ويمبلي” بالعاصمة لندن، نظرًا لإقامة نهائي مباريات كأس الأمم الأوروبية للسيدات في ملعب “ويمبلي”.

ومن ناحية التاريخ، سوف نجد أن نادي ليفربول سبق له أن ظفر بلقب بطولة كأس الدرع الخيرية خلال 15 مرة عبر تاريخه الحافل بالإنجازات، وكان آخرها عام 2006، لكن على الجانب الآخر فإن مانشستر سيتي سبق وأن فاز بلقب تلك البطولة المحلية في عام 2019.