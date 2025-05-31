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موعد مباراة نهائى دورى أبطال أوروبا، القنوات الناقلة معلقين اللقاء

أحمد المدبولي

تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم اليوم السبت صوب ملعب “أليانز أرينا” في ألمانيا.

 

حيث تقام المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة بين فريقى باريس سان جيرمان وإنتر ميلان.

 

وتُنقل المواجهة الحاسمة عبر قناتي beIN Sports 1 وbeIN Sports 2، بصوت اثنين من ألمع معلقي الشبكة.

 

حيث قناة بى أن سبورت 1، سيتولى التعليق على على اللقاء حسن العيدروس وقناة بى إن سبورت 2 سيتولى التعليق المعلق عصام الشوالي.

 

وسيقود اللقاء تحكيمياً الحكم الدولي استفان كوفاتش، في ليلة كروية مرتقبة ينتظرها الملايين حول العالم.


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عن الكاتب:
أحمد المدبولي

أنا شاب مصري أهوى مهنة الصحافة والكتابة وتأليف الكتب والروايات، اعمل في مهنة الصحافة منذ ستة سنوات، من خلال العديد من المواقع العامة ومواقع مشاركة الأرباح.
كتبت في غالبية المواضيع، في الرياضة والفن وأخبار الدول من بينها أخبار السعودية، وأيضا الدين وشتى المجالات.

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