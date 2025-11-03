موعد مباراة نادي زد والبنك الأهلي في الدوري المصري 2025 والقنوات الناقلة

يستضيف ملعب”استاد القاهرة الدولي” مباراة نادي زد والبنك الأهلي في الدوري المصري يوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025، والتي ضمن منافسات الجولة 13 حيث تعادل فريق نادي زد مع فريق طلائع الجيش بنتيجة 2-2 في الجولة السابقة بينما تعادل فريق البنك الأهلي مع فريق الزمالك بنتيجة 1-1.

الجولة ال13 البطولة الدوري المصري معلق المباراة محمد الشاذلي القنوات الناقلة ON Sport 1 توقيت المباراة الساعة 8:00 مساءً بتوقيت مصر

القنوات الناقلة للمباراة

حيث تنقل المباراة عبر مجموعة قنوات اون تايم سبورت بالتحديد قناة اون تايم سبورت 1، وهي الحاصلة علي حقوق بث مباريات الدوري المصري.

أهمية المباراة للفريقين

يخوض نادي زد موسمه الثاني في الدوري الممتاز بعدما قدم أداءً محترمًا في موسمه الأول، ونجح في فرض نفسه كأحد الفرق التي تقدم كرة حديثة قائمة على التنظيم واللعب الجماعي.

ويهدف المدير الفني للفريق إلى تحقيق فوز جديد على ملعبه من أجل تعزيز الرصيد النقطي والبقاء بعيدًا عن حسابات الهبوط المبكرة.

ويمتلك زد مجموعة من اللاعبين الشباب المميزين الذين أثبتوا أنفسهم في الموسم الماضي، إلى جانب عناصر خبرة أضافها النادي في الميركاتو الصيفي الأخير لدعم الصفوف.

نادي البنك الأهلي.. سعي لاستعادة التوازن

أما نادي البنك الأهلي، فيدخل اللقاء وعينه على حصد النقاط الثلاث بعد سلسلة نتائج متذبذبة في الجولات الماضية.

ويأمل الفريق بقيادة مديره الفني خالد جلال في العودة إلى طريق الانتصارات وتحقيق أداء متوازن يجمع بين الصلابة الدفاعية والفعالية الهجومية.

رغم أن تاريخ المواجهات بين الفريقين ليس طويلًا، إلا أن المباريات السابقة بين زد والبنك الأهلي كانت متكافئة في المستوى.

في الموسم الماضي، التقى الفريقان مرتين:

المباراة الأولى انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

المباراة الثانية فاز فيها البنك الأهلي بهدف دون رد.

وتتميز هذه المواجهات بالندية والحماس، حيث يعتمد كلا الفريقين على خطط تكتيكية مشابهة تقوم على التوازن بين الدفاع والهجوم.

تحليل فني قبل اللقاء

من المتوقع أن نشاهد مباراة تكتيكية مغلقة في بدايتها، خاصة وأن كلا المدربين يدرك أهمية النقاط الثلاث في هذه المرحلة من الموسم.

نادي زد سيلعب بخطة 4-2-3-1 مع الاعتماد على السرعة في التحولات واستغلال الأطراف، خصوصًا الجبهة اليمنى بقيادة عيد ومحمد إسماعيل.

بينما البنك الأهلي سيلجأ إلى خطة 4-3-3 مع الاعتماد على الضغط في منتصف الملعب لإغلاق المساحات على صناع اللعب في زد.

النقطة الفارقة في اللقاء ستكون الفاعلية الهجومية، إذ أن كلا الفريقين يمتلك دفاعًا منظمًا، لكن من يستغل الفرص القليلة المتاحة ستكون له الكلمة العليا.