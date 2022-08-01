موعد مباراة نادى الزمالك وبيراميدز والقنوات المجانية الناقة للمباراة اليوم 1-8-2022

تم تحديد موعد مباراة نادى الزمالك وبيراميدز بعد أن استطاع نادي الزمالك في المباراة السابقة الفوز على نادي فيوتشر مقابل لا شيء، وينتظر الكثير من عشاق الكرة ومحبين نادي الزمالك، أو ما يلقب بـ الفارس الأبيض مباراة الزمالك وبيراميدز، ويتصدر البحث عبر مواقع الإنترنت عن موعد المباراة، وأهم القنوات المجانية الناقلة للمباراة، حيث قد استعد نادي الزمالك للمباراة بمواصلة التدريبات فور انتهائه من مباراته مع نادي فيوتشر وعدم أخذ قسط من الراحة ، وسوف نوضح لكم في هذا المقال موعد المباراة، وأهم التفاصيل عنها.

موعد مباراة نادى الزمالك وبيراميدز

موعد مباراة نادى الزمالك وبيراميدز التي ينتظرها الملايين من الأشخاص من جمهور نادي الزمالك موعد مباراة الزمالك وبيراميدز، والتي يتحمس لها الكثير من الجماهير ومحللين الكرة، ولذلك نوضح لكم تفاصيل موعد المباراة موضح كالتالي:

سوف يتم إذاعة المباراة وفقا لتصريحات آخر الأخبار اليوم الأثنين الموافق يوم 1 من شهر أغسطس لعام 2022.

تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة.

بينما سوف تقام بتوقيت الجزائر والسعودية وتونس في تمام الساعة الثامنة مساءا.

ستذاع بتوقيت دولة الإمارات في تمام الساعة الحادية عشر مساءا.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك

سوف تذاع المباراة على قناة أون تايم سبورت الرياضية، الأولى والثانية، والتي تبث مجانا على قمر نايل سات وقمر عرب سات.

تفاصيل مباراة نادي الزمالك وبيراميدز

وبعد وضحنا لكم في السطور السابقة موعد مباراة الزمالك وبيراميدز، نتابع معكم تفاصيل المباراة التي يستعد لها كل من نادي الزمالك ونادي بيراميدز، حيث قد تقدم نادي الزمالك بمعدل 63 نقطة بعد فوزه على نادي فيوتشر، وفي لقاء الدور الأول بين نادي الزمالك وبيراميدز استطاع نادي الزمالك الفوز بمعدل ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

لذلك يكثف كل من الناديين التدريبات استعداد للمواجهة، حيث يتمسك كل من نادي الزمالك ونادي بيراميدز بالفوز مما يزيد من حماسة الكثير من عشاق الكرة ومحبين كل من نادي الزمالك ونادي بيراميدز، ولا يشارك من نادي الزمالك هذه المباراة كلا من اللاعب محمد أوناجم، واللاعب أشرف بن شرقي، وذلك لأنه قد انتهى عقده مع نادي الزمالك رفض تجديده مرة أخرى.