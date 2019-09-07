موعد مباراة نادال وميدفيديف نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس
موعد مباراة نادال وميدفيديف نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس
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موعد مباراة نادال وميدفيديف في نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس فردي “رجال”

نادال وميدفيديف.. توقيت نهائي US open 2019

بواسطة محمد عطا الله 0


ننشر موعد مباراة نادال وميدفيديف النهائية المقرر لها يوم الأحد 8 سبتمبر 2019 وتوقيت نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس فردي الرجال، حيث نقدم لكم كل أخبار تلك المباراة الهامة وأسماء القنوات الناقلة لها مباشرة، قمة مرتقبة ومتظرة، نادال صاحب 18 لقب من بطولات الجراند سلام، يبحث عن كتابة التاريخ وتحقيق اللقب التاسع عشر، ليقترب من فيدرير الأكثر فوزا ببطولات الجراند سلام بعدد عشرين لقب، رافائيل نادال حقق لقب بطولة أمريكا المفتوحة ثلاث مرات، بينما يبحث لروسي دانييل ميدفيديف عن لقب أمريكا لأول مرة.



نادال وميدفيديف وجها لوجه

الإسباني نادال يبلغ من العمر 33 عاما وهو المصنف الثاني عالميا، الروسي ميدفيديف يبلغ من العمر 23 عام وهو المصنف الخامس عالميا، مباراة نادال وميدفيديف في نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس ستكون ثاني مباراة تجمع النجمين تاريخيا، حيث التقيا هذا العام 2019 في بطولة كندا للأساتذة، وفاز نادال بسهولة 2-0، ونتائج الأشواط كانت 6-0 و6-3.



موعد مباراة نادال وميدفيديف الأحد في نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس

بخصوص القنوات الناقلة لمباراة US open men final ستكون قناة BEIN sports الناقل الحصري للبطولة في منطقة الشرق الأوسط، الفائز بالمركز الأول سيحصل على جائزة مالية قيمتها 3 مليون و850 ألف دولار، بينما سيحصل الفائز بالمركز الثاني على جائزة مالية قيمتها 1.9 مليون دولار، موعد مباراة نادال وميدفيديف يوم الأحد في الأوقات التالية:
الساعة 11 مساء بتوقيت السعودية والكويت وقطر.
الساعة 12 مساء بتوقيت الإمارات.
الساعة 10 مساء بتوقيت مصر وألمانيا والسويد.
الساعة 9 مساء بتوقيت إنجلترا.
الساعة 4 مساء بتوقيت نيويورك أمريكا وتورنتو كندا.



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محمد عطا الله

    محمد عطا الله بكالورويس التجارة جامعة الاسكندرية، مدون سكندرى ومحرر للأخبار فى موقع نجوم مصرية، الحياد والوسطية اسلوبنا وصول المعلومة والخبر الى متابعنا
    بصورة مبسطة وشيقة، الاهتمام بالمحتوى المميز والجيد، الهوايات: أعشق السيارات الألمانية mercedes , BMW، كما أعشق السفر والرحلات السياحية حول العالم
    من أفضل الوجهات السياحية دبى ولندن.

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