موعد مباراة نابولي ضد ميلان والقنوات الناقلة في دوري أبطال أوروبا 2022/2023

تعرف على موعد المباراة المرتقبة بين نابولي ضد ميلان، في المباراة الإيطالية الخالصة، التي ستجمع بينهما، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا 2022/2023، والقنوات الناقلة لها.

ويتزين ملعب دييجو أرماندو مارادونا، المواجهة المرتقبة بين نابولي الإيطالي ضد ميلان الإيطالي ضد المقرر لها يوم الأربعاء 18 أبريل الجاري، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

نابولي ضد ميلان

ويأمل نادي نابولي الإيطالي بقيادة المدير الفني المميز لوتشياتو سباليتي، بأن يتم تعويض هزيمته في لقاء الذهاب الذي حسمه الروسينيري، بهدف نظيف، وذلك من اجل خطف بطاقة العبور للمربع الذهبي ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وفي السياق ذاته، فقد تأكد جاهزية المهاجم النيجيري الرائع فيكتور أوسيمين، رأس الحربة الأساسي للفريق الجنوني، من أجل المشاركة في المباراة القادمة لفريقه ضد ميلان، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، علما أن اللاعب النيجيري قد غاب عن لقاء الذهاب بسبب الإصابة في الفخذ.

موعد مباراة نابولي ضد ميلان في دوري أبطال أوروبا

يحين موعد انطلاق مباراة نابولي ضد ميلان في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا بالموسم الحالي 2022/2023، يوم الأربعاء الموافق الثامن عشر من شهر أبريل على استاد دييجو أرماندو مارادونا ، معقل البارتينوبي.

ويطلق الحكم صافرته معلنًا عن بدء أحداث مباراة ميلان الإيطالي ضد نابولي الإيطالي ، في تمام العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة مساء بتوقيت القاهرة، بعد غد الأربعاء

القنوات الناقلة لمباراة نابولي ضد ميلان في دوري أبطال أوروبا

ومن المقرر أن تكون مباراة نابولي ضد ميلان، مساء يوم الأربعاء المقبل والموافق 18 من أبريل الجاري 2023، مذاعة بصورة حصرية ومباشرة على قنوات شبكة “بي إن سبورتس – bein sports hd” القطرية الرياضية.