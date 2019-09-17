موعد مباراة نابولي ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا بقيادة محمد صلاح وماني

تبدأ اليوم مباريات المجموعة الخامسة وتحديد الجولة الأولى ؛ حيث تقام مباراة نابولي ضد ليفربول، ويسعى فيها فريق ليفربول للدفاع عن اللقب إذ يسترجع الريدز وعشاقه الذكريات بالفوز بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي وقتما حل ضيفا على ملعب سان باولو خلال مباراته مع نابولي.







حكاية اللقب السادس لليفربول

وخلال سعي ليفربول للحصول على اللقب السادس في تاريخه واجه الريدز فريق برشلونة واستطاع أن يقصيه من البطولة في لدور نصف النهائي، والتقى ليفربول في النهائي فريق توتنهام واستطاع التغلب عليه والحصول على اللقب السادس له ببطولة دوري أبطال أوروبا، إنما نقطة التحول فعليا كانت في ختام دور المجموعات عندما قاد المصري محمد صلاح ليفربول للفوز على نابولي لدور الـ16.







موعد نابولي ضد ليفربول

تقام مباراة نابولي ضد ليفربول اليوم الثلاثاء الموافق 17 / 9 / 2019، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة بدوري أبطال أوروبا، على ملعب «سان باولو» الساعة 9 مساء، ويقود فريق ليفربول اليوم ضد نابولي اللاعب المحترف محمد صلاح وماني.

القنوات الناقلة لمبارة نابولي وليفربول

وتنقل المباراة قناة bein sports بين سبورتس المشفرة، وقناة «Arena Sport 1»، ويلعب ليفربول متصدرا للدوري برصيد 15 نقطة، بفارق 5 نقاط عن وصيفه وهو فريق مانشستر سيتي.







بطاقة المباراة:

الحدث: دوري أبطال أوروبا.

الفريقان: نابولي وليفربول.

الملعب: سان باولو.

التوقيت: التاسعة مساءً.

القناة الناقلة: beIN SPORTS HD 1.

المعلق: عصام الشوالي.