موعد مباراة ميلان وروما اليوم في قمة الجولة 32 من الدوري الإيطالي

على ملعب تورينو الأولمبي تقام قمة الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري الإيطالي الدرجة الأولى “Serie A” بين روما وميلان، ويبحث العديد من محبي ومتابعي الفريقين عن موعد مباراة روما وميلان اليوم في الدوري الإيطالي، فيما يلي من خلال هذا التقرير سوف نقوم بتوضيح موعد المباراة والقنوات الناقلة للمباراة بالإضافة إلى معلق المباراة.

مباراة روما وميلان اليوم

تقام مباراة اليوم بين روما وميلان في قمة مباريات الجولة الـ32 من بطولة الدوري الإيطالي الدرجة الأولى موسم 2022-2023 وفي صراع المركز الرابع من ترتيب الدوري الإيطالي.

يدخل نادي روما الإيطالي مباراته اليوم وهو في المركز الخامس برصيد نقاط 56 نقطة من 31 مباراة، يسعى نادي روما إلى الفوز بالمباراة وخطف الثلاث نقاط من أجل الصعود إلى المركز الرابع بدلاً من منافسه اليوم نادي ميلان والاقتراب من نادي يوفنتوس صاحب المركز الثالث.

وعلى الجانب الآخر يدخل نادي ميلان مباراته اليوم أمام نادي روما في المركز الرابع ويمتلك نفس رصيد نقاط نادي روما وهو 56 نقطة من 31 مباراة، ويسعى نادي ميلان إلى الفوز بالمباراة والاقتراب من المركز الثالث من ترتيب الدوري الإيطالي ومواصلة انتصاراته بعدما حقق فوزاً مهماً أمام نظيره ليتشي بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب “سان سيرو”، ضمن منافسات الجولة الـ31 من مسابقة الدوري الإيطالي، والجدير بالذكر أن نادي ميلان قد تأهل إلى مباراة نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا بعدما أقصى نادي نابولي بنتيجة هدفين مقابل هدف في مجموع المباراتين، ليلتقي بمنافسه المحلي والتقليدي نادي انتر ميلان في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة روما وميلان اليوم

تقام مباراة روما وميلان اليوم السبت 29 أبريل الجاري على ملعب تورينو الأوليمبي ضمن منافسات الجولة الـ32 من بطولة الدوري الإيطالي الدرجة الأولى موسم 2022-2023، وتبدأ المباراة في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت السعودية وقطر ومصر، وفي تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة ومعلق المباراة

تنقل مباراة ميلان وروما اليوم في منافسات الجولة 32 من بطولة الدوري الإيطالي عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية وAD SPORTS Premium.

ويقوم بالتعليق الصوتي على أحداث المباراة المعلق عامر عبدالله عبر قناة AD SPORTS Premium.