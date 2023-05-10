موعد مباراة ميلان وإنتر ميلان في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا | تاريخ مواجهات ميلان وإنتر في دوري أبطال أوروبا

تستضيف ليالي دوري أبطال أوروبا واحدة من أقوى مباريات الديربي في العالم “ديربي الغضب” بين ميلان والإنتر ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2022-2023 في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت السعودية وذلك على ملعب الميلان ملعب “سان سيرو“، في مباراة ينتظرها عُشاق كرة القدم ليس في ايطاليا وحدها بل عشاق الساحرة المستديرة في جميع أنحاء العالم، ميلان والإنتر التقيا من قبل في 4 مباريات في دوري أبطال أوروبا، فاز ميلان مرتين، وتعادلا مرتين، ولم ينجح الإنتر في تحقيق الفوز وهذا مايسعى اليه فريق الإنتر اليوم في فك عقدة دوري الأبطال مع منافسه التاريخي “الميلان”، ونستعرض لكم احصائية تاريخية لـ آخر 10 مباريات بين ميلان وإنتر ميلان.

موعد مباراة إنتر ميلان ضد ميلان اليوم في دوري أبطال أوروبا

تُقام مباراة إنتر ميلان وميلان اليوم الأربعاء 10-5-2023 الموافق 20 شوال 1444

وستُلعب المباراة في مدينة ميلانو الايطالية على ملعب ( سان سيرو ) والذي يتسع لـ 85 ألف متفرج

تُقام مباراة إنتر ميلان وميلان في الساعة 10.00 بتوقيت السعودية ومصر

تُقام مباراة إنتر ميلان وميلان في الساعة 8.00 بتوقيت غرينتش

القنوات الناقلة لمباراة ميلان ضد إنتر ميلان

تُذاع مباراة إنتر ميلان ضد ميلان على قنوات beIN Sports عبر قناتي ( beIN Sports 1 HD Premium ) و ( beIN 4K HDR )، كما تذاع مباراة ديربي الغضب على العديد من القنوات الرياضية الفضائية الأخرى في شتى أنحاء العالم عبر العديد من الأقمار الصناعية ولكن في منطقة الشرق الأوسط الناقل الحصري للمباراة هي قنوات بي ان سبورت

beIN 4K HDR

beIN Sports 1 HD Premium

Canal + France

Tring Sport 1 HD

beIN Sports HD 1 English

TVP 1 HD

ServusTV HD

BT Sport 1 HD

Arena Sport 1 HD Croatia

Club RTL

M4 Sport HD Hungary

M. Liga de Campeones

RMC Sport 1

Polsat Sport Premium 1 HD

C More Sport 1 HD fin

معلق مباراة ميلان وإنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا

تم اسناد مهمة التعليق الى المعلق الجزائري “حفيظ دراجي” للتعليق على مباراة ميلان وانتر ميلان في نصف نهائي دوري ابطال اوروبا 2023، عبر قناة belN Sports Premium 1 ، وقناة beIN 4K

تردد قناة beIN 4K HDR الناقلة لمباراة ميلان وإنتر ميلان

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 11180

الاستقطاب: عمودي

الجودة: HD

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

حكم مباراة ميلان وإنتر ميلان في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

أعلن الإتحاد الأوروبي لكرة القدم عن اسناد مهمة تحكيم مباراة ميلان وإنتر في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، الى الحكم الإسباني”خيسوس خيل مانزانو”.

تاريخ مواجهات ميلان وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

التقي ميلان وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا في ” 4 مباريات “، حيث التقى ميلان والإنتر للمرة الأولى في دوري أبطال أوروبا في نصف نهائي موسم 2002-2003 وانتهت المباراة الأولى بالتعادل السلبي 0-0 على ملعب الميلان وانتهت مباراة الاياب بالتعادل الايجابي 1-1 ليصعد الميلان الى المباراة النهائية بأفضلية الهدف في أرض المنافس وتُوج الميلان بطلاً لدوري أبطال أوروبا في هذا الموسم، وتجدد اللقاء مرة أخرى في دوري أبطال أوروبا بين الميلان والإنتر وذلك موسم 2004-2005، واستطاع الميلان تحقيق الفوز في المباراة الأولى على ملعبه 2-0 وفي مباراة الإياب كان ميلان متقدمًا بهدف اندريه شفشينكو حتى الدقيقة 70، ولكن تم ايقاف المباراة وأمر الحكم بإلغاء المباراة، وذلك بعد شغب جماهيري، لتُحتسب نتيجة اللقاء 3-0 لصالح الميلان.

ميلان 0-0 إنتر ميلان | موسم 2002-2003 | دوري أبطال أوروبا

ميلان 1-1 إنتر ميلان | موسم 2002-2003 | دوري أبطال أوروبا

ميلان 2-0 إنتر ميلان | موسم 2004-2005 | دوري أبطال أوروبا

ميلان 3-0 إنتر ميلان | موسم 2004-2005 | دوري أبطال أوروبا

احصائية تاريخية لـ آخر 10 مواجهات بين ميلان وإنتر ميلان

مواجهات ميلان وإنتر ميلان في آحر ( 10 ) مباريات | فاز ميلان ( 3 ) | فاز الانتر في ( 5 ) | وتعادلا ( 2 )

سجل ميلان ( 9 أهداف ) | سجل الانتر ( 17 هدف )

ميلان 2-1 إنتر ميلان | موسم 2020-2021 | الدوري الايطالي

ميلان 1-2 إنتر ميلان | موسم 2020-2021 | كأس ايطاليا

ميلان 0-3 إنتر ميلان | موسم 2020-2021 | الدوري الايطالي

ميلان 1-1 إنتر ميلان | موسم 2021-2022 | الدوري الايطالي

ميلان 2-1 إنتر ميلان | موسم 2021-2022 | الدوري الايطالي

ميلان 0-0 إنتر ميلان | موسم 2021-2022 | كأس ايطاليا

ميلان 0-3 إنتر ميلان | موسم 2021-2022 | كأس ايطاليا

ميلان 3-2 إنتر ميلان | موسم 2022-2023 | الدوري الايطالي

ميلان 0-3 إنتر ميلان | موسم 2022 | كأس السوبر الإيطالي

ميلان 0-1 إنتر ميلان | موسم 2022-2023 | الدوري الايطالي