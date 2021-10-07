موعد مباراة منتخب مصر وليبيا في تصفيات كأس العالم

يستعد منتخب مصر للقاء نظيره العنيد منتخب ليبيا، وينتظر الأشقاء في ليبيا وكذلك أنصار المنتخب المصري مباراة فريقيهم على أحر من الجمر وذلك نظراً الى أنه تلعب في إطار تصفيات كأس العالم 2022 الذي سيقام في قطر في الفترة ما بين بداية ديسمبر ومطلع يناير 2022 ليكون بذلك أول نسخة مونديالية تقام في الشتاء نسبة للظروف المناخية القاسية صيفاً في منطقة الشرق الأوسط وشبه الجزيرة العربية.

ويلعب منتخبا مصر وليبيا غداً الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة وطرابلس، وتلعب المباراة ايضاً لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة من مجموعات التصفيات الافريقية المؤهلة لمونديال قطر 2022، وتضم المجموعة التي يتنافس فيها منتخبي كل من مصر وليبيا منتخبات الجابون وأنغولا الوطنية.

ويذكر أن المنتخب المصري يحتل وصافة ترتيب المجموعة بعد المنتخب الليبي وذلك استناداً لنتائجه في مبارياته مع منتخب أنجولا ومنتخب الجابون، وكان منتخب مصر قد تعادل مع منتخب الجابون بنتيجة هدف لمثله وفاز على منتخب أنجولا بهدف يتيم وكان كل ذلك تحت ادارة حسام البدري المدير الفني السابق لمنتخب مصر والذي جرت إقالته قبل أسابيع، وسيلعب منتخب مصر مباراته القادمة أمام منتخب ليبيا تحت قيادة المدير الفني الجديد البرتغالي كارلوس كيروش والذي استلم دفة قيادة المنتخب المصري خلفاً لحسام البدري.

وتلعب مباراة مصر وليبيا اليوم الجمعة في ملعب برج العرب بالعاصمة المصرية القاهرة، ويلعب المنتخبان اليوم قبل أن يلتقيا مجدداً يوم الاثنين الموافق 11 أكتوبر في لقاء الإياب لذات المجموعة، وفي السطور التالية نقدم لكم نبذة قصيرة حول تاريخ المواجهات بين المنتخبين.

لعب منتخبا مصر وليبيا 21 مرة من قبل في مختلف المسابقات الدولية، فاز منتخب مصر في تلك المواجهات 13 مرة وتعادل مع منتخب ليبيا 5 مرات، وترجح الاحتمالات كفة منتخب مصر على حساب ليبيا نظراً للاستعداد الكبير من جانب الفراعنة كما أن تعيين المدير الفني الجديد كيروش سيلعب دوراً في فوز المنتخب المصري بمباراة الليلة.