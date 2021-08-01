موعد مباراة منتخب مصر الوطني لكرة اليد ضد المنتخب الألماني في دور ربع النهائي من أولمبياد طوكيو 2021 والقنوات المفتوحة الناقلة

يترقب عشاق رياضة كرة اليد وخاصة جمهور الألعاب الأولمبية الصيفية أو بما يعرفها الكثير من الأشخاص بـ أولمبياد طوكيو 2021، المواجهة المثيرة والمشوقة التي تجمع بين منتخب مصر الوطني لكرة اليد أمام نظيره المنتخب الألماني في دور ربع النهائي من منافسات أولمبياد طوكيو 2021، حيث تصدر البحث عن موعد المباراة والقنوات الناقلة للمباراة التي تجمع المنتخب المصري لكرة اليد أمام المنتخب الألماني معظم نتائج البحث على محرك جوجل الشهير خلال الساعات القليلة الأخيرة، ومن خلال مقال اليوم سنتعرف على موعد مباراة منتخب الفراعنة لكرة اليد أمام نظيره المنتخب الألماني بالإضافة إلى القنوات الناقلة للمباراة.

يدخل منتخب مصر الوطني لكرة اليد مباراته امام نظيره الألماني وهو يأمل في الفوز وذلك بعد المشوار الصعب الذي خاضه في منافسات أولمبياد طوكيو 2021 والجهد الذي بذله اللاعبين في الحفاظ على وصافة المجموعة الثانية، وذلك بعد ان استطاع المنتخب المصري الفوز في مباراته الأخيرة أمام منتخب البحرين والتي أقيمت في يوم الأربعاء الماضي، وبهذا الفوز الذي حققه منتخب الفراعنة استطاع أن يحتل وصافة المجموعة الثانية والتي تضم العديد من المنتخبات الكبيرة والقوية من ضمنها منتخب “الدنمارك، السويد، البرتغال، اليابان، البحرين”، وبفضل الفوز الذي حققه منتخب الفراعنة لكرة اليد على حساب منتخب البحرين ارتفع رصيده إلى 8 نقاط بالتساوي مع منتخب الدنمارك، ولكن بحسب قواعد المسابقة فإن المنتخب الأخير هو من يملك أفضلية المواجهات المباشرة.

يأتي في الجانب الأخر منتخب ألمانيا لكرة اليد وصاحب المركز الثالث في مجموعته والذي يرغب في الفوز بشدة على نظيره منتخب مصر الوطني، وذلك بعد أن حقق الفوز على نظيره البرازيلي يوم اليوم الأحد الموافق 1 أغسطس ليضمن صعوده إلى المركز الثالث حتى يواجه منتخب الفراعنة في دور ربع النهائي من منافسات أولمبياد طوكيو 2021 لكرة اليد، ومع العلم أن نظام بطولة كرة اليد في أولمبياد طوكيو تتأهل 4 منتخبات في كل مجموعة من المجموعتين وتبدأ في المنافسة بداية من ربع النهائي، مع نظام استبعاد الخاسر.

موعد مباراة منتخب مصر الوطني لكرة اليد أمام منتخب ألمانيا والقنوات الناقلة: