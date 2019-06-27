موعد مباراة منتخب المغرب ومنتخب ساحل العاج| كأس الأمم الأفريقية 2019

يواجه منتخب المغرب منتخب ساحل العاج في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كاس الأمم الأفريقية 2019 المقامة في مصر, حيث تعتبر هذه المباراة هي بين أقوى فرق المجموعة الرابعة والفائز منها سوف يتأهل إلى الدور المقبل من البطولة، وتضم المجموعة الرابعة كل من ( منتخب ساحل العاج ومنتخب المغرب ومنتخب جنوب أفريقيا ومنتخب ناميبيا ) وكانت المباراة الأولى للمنتخب المغربي أمام منتخب ناميبيا وفاز المنتخب المغربي بنتيجة هدف مقابل لا شئ وفاز أيضا منتخب ساحل العاج في مباراته الأولى أمام منتخب جنوب أفريقيا بنتيجة هدف مقابل لا شئ ليتقاسم المنتخبين المغربي وساحل العاج صدارة المجموعة الرابعة بحصول كل منهما على ثلاث نقاط، كما يسعى المنتخب المغربي تحت قيادة المدير الفني هيرفي رينارد بالصعود بالمنتخب المغربي إلى الأدوار المتقدمة والحصول على البطولة.

موعد مباراة المغرب ضد ساحل العاج

تقام مباراة المغرب القادمة أمام منتخب ساحل العاج في بطولة أمم أفريقيا 2019 ضمن المجموعة الرابعة على ارض ملعب ستاد السلام الذي يقع في مدينة السلام حيث يتسع سعته إلى 25 ألف متفرج، وسوف تقام المباراة بين منتخب المغرب ومنتخب ساحل العاج يوم 28 الموافق يوم الجمعة 28/6/2019، وتقام المباراة في الأوقات التالية:

في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت المغرب

في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر

في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودية

في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت الجزائر

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