موعد مباراة منتخب السعودية في كأس آسيا 2024 ضد عمان

منتخب السعودية يلاقي منتخب عمان في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس آسيا لموسم 2024 والتي تقام في دولة قطر.

موعد مباراة السعودية وعمان

من المقرر أن تقام مباراة منتخب السعودية ومنتخب عمان في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس آسيا، يوم 16 من شهر يناير الجاري، ستلعب المباراة على ستاد خليفة.

ستلعب المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت السعودية، وفي الساعة التاسعة والنصف بتوقيت عمان، وفي تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت فلسطين.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية وعمان

حصلت شبكة قنوات بين سبورت القطرية على حقوق بث مباريات بطولة كأس آسيا 2024، وسيتم نقل مباراة المنتخب السعودي ومنتخب عمان عبر قناة Bein Afc.

مجموعة السعودية في كأس آسيا 2024

وقد أسفرت قرعة كأس آسيا عن تواجد منتخب السعودية ومنتخب عمان في المجموعة السادسة، والتي تضم كل من:

السعودية.

عمان.

تايلاند.

قرغيزستان.

قائمة منتخب السعودية لكأس آسيا