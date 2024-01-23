موعد مباراة منتخب السعودية القادمة في كأس آسيا ضد تايلاند

يبحث الجمهور السعودي عن موعد مباراة المنتخب الأخضر القادمة في ختام دور المجموعات لبطولة كأس آسيا والتي تقام في دولة قطر، منتخب السعودية سيواجه منتخب تايلاند في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وكان المنتخب السعودي قد حقق الفوز في المباراة الأخيرة ضد قرغيزستان بنتيجة هدفين دون رد، وفي الجولة الأولى فاز منتخب السعودية على منتخب عمان بنتيجة هدفين مقابل هدف.

موعد مباراة السعودية ضد تايلاند

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب السعودية ضد منتخب تايلاند يوم الخميس الموافق 25 يناير الجاري، في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة.

كانت آخر مباراة بين السعودية وتايلاند في إطار تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2018 وانتهت المباراة بفوز منتخب السعودية بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية وتايلاند

تمتلك قناة “بي إن سبورت” القطرية الحقوق الحصرية لبث مباريات بطولة كأس آسيا 2023، وسيتم نقل مباراة السعودية وتايلاند على قناة Bein Asian Cup بتعليق حسن العيدروس.

تشكيل السعودية المتوقع ضد تايلاند

من المتوقع أن يدخل منتخب السعودية مباراة تايلاند بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أحمد الكسار.

خط الدفاع: سعود عبدالحميد، علي البليهي، حسن تمبكتي، علي لاجامي.

خط الوسط: محمد كنو، عبدالله الخيبري، ناصر الدوسري.

الهجوم: سالم الدوسري، سامي النجعي، صالح الشهري.

ترتيب مجموعة منتخب السعودية

وبعد مرور جولتين من منافسات دور المجموعات لبطولة كأس آسيا فأن ترتيب مجموعة منتخب السعودية كالتالي:

السعودية 6 نقاط. تايلاند 4 نقاط. عمان نقطة واحدة. قرغيزستان بدون نقاط.