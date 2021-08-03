موعد مباراة منتخب الدنمارك لكرة اليد أمام منتخب اسبانيا والقنوات الناقلة

بعد تأهلهما للأدوار نصف النهائية من بطولة أولمبياد طوكيو 2021 لكرة اليد فئة الرجال يلتقي المنتخبان الاسباني والدنماركي في الدور نصف النهائي من بطولة كرة اليد فئة الرجال بأولمبياد طوكيو، وتشهد العاصمة اليابانية طوكيو مباراة قوية للغاية تجذب اليها أنظار المشاهدين من جميع أنحاء العالم، وسنقدم لكم في هذا المقال التوقيت الخاص بمباراة اسبانيا والدنمارك وكذلك القنوات الناقلة التي تذيع اللقاء بشكل مفتوح أو مجاني، تابع قراءة المقال لتتعرف على بقية تفاصيل مباراة الدنمارك واسبانيا في أولمبياد طوكيو لكرة اليد.

يلتقي المنتخب الاسباني الذي فاجأ الجميع واقصى نظيره السويدي من منافسات أولمبياد طوكيو في الدقائق الأخيرة بحامل لقب مونديال اليد في مصر 2021 منتخب الدنمارك، وتلعب هذه المباراة على صفيح ساخن في ظل رغبة كلا المنتخبين في التأهل للدور النهائي من البطولة التي تعد الأهم على مستوى منافسات كرة اليد، والميدالية الذهبية حلم صعب المنال لكلا المنتخبين لأنهما يعدان من بين صفوة منتخبات كرة اليد في الأيام الأخيرة، وبالنسبة للمنتخب الاسباني فإن تأهله قد جاء على يد وصيف النسخة الماضية من مونديال كرة اليد منتخب السويد، وحقق المنتخب الاسباني نتائجاً ترفع لها القبعات في دور المجموعات من منافسات الأولمبياد، وحقق منتخب اسبانيا الفوز على كل من منتخبات مصر والأرجنتين والبرازيل والنرويج، ولم يسقط منتخب اسبانيا إلا أمام منافسه الفرنسي والذي تفوق بفارق نقطة وحيدة.

وبالحديث عن منتخب الدنمارك نجد أنه يحقق نتائجاً هي الأقوى والأكثر اقناعاً من بين الفرق المشاركة في البطولة، وكان منتخب الدنمارك قد حقق العديد من الانتصارات أمام منتخبات كل من اليابان ومصر والبحرين في مرحلة المجموعات، ويبدو على الورق أن تأهل منتخب الدنمارك للنهائي أكثر منطقية من تأهل اسبانيا.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب اسبانيا والدنمارك في نصف نهائي الأولمبياد لكرة اليد:

تنقل قنوات بي ان سبورت اللقاء باللغة العربية والتعليق العربي في قنواتها المشفرة وذلك لكونها الناقل الأول والحصري لمباريات ومنافسات الأولمبياد الياباني 2020، وتنقل قنوات بي ان اكسترا المفتوحة اللقاء بشكل مجاني وغير مشفر في شاشتها.

ويذكر بأن المباراة ستقام يوم الخميس الموافق 5 أغسطس في تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت القاهرة، 3 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.