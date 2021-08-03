موعد مباراة منتخب اسبانيا الأولمبي ضد اليابان في نصف نهائي مباريات كرة القدم للرجال بالأولمبياد والقنوات الناقلة

يستعد منتخب اسبانيا الأولمبي للقاء على صفيح ساخن بينه وبين منتخب اليابان الأولمبي ممثل الدولة المستضيفة للأولمبياد هذا العام لحسم التأهل الى المباراة النهائية والتي سيكون أحد المنتخبان “اسبانيا واليابان” طرفاً فيها، ولا يمكن التوقع قطعاً بنتيجة هذه المباراة كونها تجميع بين اثنين من أقوى المنتخبات الأولمبية هذا العالم، ويُعد منتخب اسبانيا من بين المنتخبات التي تألقت بشدة في هذه الدورة الأولمبية التي تستضيفها مدينة طوكيو، ويقود اللاعب الشاب بيدري لاعب فريق برشلونة منتخب بلاده اسبانيا في مواجهة منتخب اليابان صاحب الأرض، وسيحظى الفائز في هذه المباراة بالتأهل للمباراة النهائية لملاقاة المتأهل من مباراة البرازيل ضد المكسيك، ومن ناحيته يسعى منتخب اليابان للوصول للنهائي الأولمبي الأول له في منافسات كرة القدم بشكل عام، وذلك بعدما وصل المنتخب النسائي الوطني الياباني لكرة القدم الى النهائي من قبل لكونه واحداً من اقوى منتخبات كرة القدم النسائية في مختلف أنحاء العالم وهو الذي حقق وصافة بطولة كاس العالم للسيدات في عام 2019.

اليابان ضد اسبانيا:

يستعد منتخب اسبانيا للظفر بالفوز للتأهل للنهائي في مهمة صعبة للغاية في مواجهة صاحب الارض، وكان منتخب اسبانيا قد قدم العديد من النتائج المبهرة في الأدوار السابقة من البطولة بواقع فوز على منتخب استراليا وتعادل مع الأرجنتين ومصر في المباريات الأخرى، وفي الأدوار الاقصائية استهل منتخب اسبانيا الأولمبي مشواره بفوز عريض على منتخب ساحل العاج بخمسة أهداف مقابل هدفين للأفيال، ولم يثبت المنتخب الاسباني أحقيته وقابليته للتأهل بالنظر للنتائج ومقارنتها مع نتائج منتخب اليابان صاحب النتائج لقوية بهذه الدورة الأولمبية، وكانت اليابان قد سحقت منتخب فرنسا برباعية نظيفة وذلك قبل ان توجه صفعة قوية لمنتخب المكسيك بهزيمته بهدفين مقابل هدف، وفي المباراة الختامية من الجولات التمهيدية فاز منتخب اليابان بصعوبة على نظيره الجنوب افريقي، وفي أولى مباريات الأدوار الاقصائية في الدور ربع النهائي فاز منتخب اليابان على منتخب نيوزيلاندا بضربات الجزاء الترجيحية وضمن التـأهل للدور نصف النهائي.

وتنقل قنوات بي ان سبورت القطرية اللقاء في تمام الساعة الواحدة والنصف ظُهراً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 2:30 بتوقيت المملكة العربية السعودية.

يمكنكم متابعة المباراة على قنوات بي ان اكسترا المفتوحة الناقلة لمباريات الاولمبياد بشكل مجاني ومفتوح.