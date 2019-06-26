موعد مباراة مصر و الكونغو اليوم الأربعاء 26-6-2019 والقنوات الناقلة للمباراة والتشكيل المتوقع

نقدم لكم متابعى موقع نجوم مصرية، موعد “مباراة مصر والكونغو” اليوم الاربعاء 26 يونيو 2019،ونتعرف على القنوات الناقلة للمباراة والتشكيل المتوقع، حيث يلتقى الفريقين ضمن مباريات الجولة الثانية فى دور المجموعات، في بطولة “كأس الامم الافريقية” لهذا العام، وتقام المباراة على ملعب استاد القاهرة الدولي، وقد إستطاع “منتخب مصر” الفوز فى مباراته الاولى فى البطولة امام “منتخب زيميابوى” بهدف نظيف مقابل لاشىء، ويأمل فى تحقيق الفوز فى هذه المباراة امام “منتخب الكونغو” والحصول على ثلاث نقاط، من اجل التأهل للدور الثاني في البطولة .

مباراة مصر ضد الكونغو اليوم

المباراة بين : مصر ضد الكونغو الديموقراطية.

البطولة : بطولة كأس الامم الافريقية 2019

معلق المباراة : محمد الكواليني .

المباراة ستقام على : استاد القاهرة الدولي .

القنوات الناقلة للمباراة : قناة تايم سبورت – بي ان سبورت ماكس HD1،HD2

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام الكونغو اليوم

حارس المرمى : محمد الشتانوي .

خط الدفاع : أحمد المحمدي – باهر المحمدى او احمد حجازى – أيمن أشرف – محمود علاء .

خط الوسط : محمد صلاح – محمد النني – عبدالله السعيد – طارق حامد – محمود تريزيجيه .

فى الهجوم : مروان محسن .

موعد مباراة مصر الكونغو اليوم

الساعة : 8:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

الساعة : 10:00 مساءاً بتوقيت مصر .

الساعة : 11:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

الساعة : 12:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

الساعة : 12:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

الساعة : 11:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

الساعة : 11:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

الساعة : 9:00 مساءاً بتوقيت المغرب .

الساعة : 11:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

الساعة : 10:00 مساءاً بتوقيت السودان .

الساعة : 9:00 مساءاً بتوقيت تونس .

الساعة : 11:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

الساعة : 11:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

الساعة : 9:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

الساعة : 11:00 مساءاً بتوقيت العراق .

الساعة : 8:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

الساعة : 10:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

الساعة : 11:00 مساءاً بتوقيت قطر.

الساعة : 11:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

الساعة : 11:00 مساءاً بتوقيت البحرين.

الساعة :11:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

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