يستعد منتخب مصر لكرة القدم لمواجهة نظيرة منتخب موزمبيق في مباراة الجولة الأولي من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا المقام في الكوت ديفوار في الفترة ما بين 13 يناير وحتي 11 فبراير المقبل، ويشارك المنتخب المصري لكرة القدم في المجموعة الثانية بجانب الرأس الأخضر، وموزمبيق، وغانا، ويستعد منتخب مصر للفوز بهذه المباراة، والتأهل للدور 16 من أجل الوصول إلي النهائي وحصد اللقب بعد غياب 14 عام من أخر لقب حصل علية الفراعنة.

موعد مباراة مصر وموزمبيق في كأس أمم افريقيا 2024 والقنوات الناقلة

موعد مبارة مصر وموزمبيق

تقام مباراة مصر وموزمبيق في كأس الأمم الأفريقية يوم الأحد 14 يناير 2024، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر، والثامنة مساءً بتوقيت السعودية، وتذاع المباراة علي قناة bein sport الناقل الحصري للبطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، ويمكن متابعة المباراة علي تطبيق تود، أو بي إن كونكت.

قائمة منتخب مصر

أعلن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر عن قائمة المنتخب في بطولة كأس الأمم الافريقية وتضم القائمة:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – محمد أبو جبل – محمد صبحي – أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد حمدي – أحمد فتوح – محمد عبد المنعم – ياسر إبراهيم – أحمد حجازي – علي جبر – أحمد سامي – محمد هاني – عمر كمال عبد الواحد.

خط الوسط: محمد النني – مروان عطية – إمام عاشور – حمدي فتحي – أحمد سيد زيزو – محمود حمادة – مصطفى فتحي – مهند لاشين.

خط الهجوم: عمر مرموش – محمود حسن تريزيجيه – مصطفى محمد – محمد صلاح – محمود عبد المنعم كهربا – أحمد حسن كوكا.