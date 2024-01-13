يستعد المنتخب المصري لكرة القدم لمواجهة موزمبيق في الجولة الأولى من دور المجموعات بطولة كأس أمم إفريقيا 2024، المقامة في كوت ديفوار، في الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير، وتقع مصر في المجموعة الثانية مع الرأس الأخضر وموزمبيق وغانا، والمنتخب المصري عازم على التأهل إلى دور الـ16، عن طريق عدم التفريط في أي نقطة في دور المجموعات، بهدف الوصول إلى النهائي والفوز بالبطولة بعد 14 عاماً على آخر لقب له.

موعد مباراة مصر وموزمبيق أمم إفريقيا 2024 والقنوات الناقلة

موعد مباراة مصر وموزمبيق كأس الأمم الإفريقية 2024

من المقرر أن تقام مباراة مصر وموزمبيق في كأس أمم أفريقيا يوم الأحد 14 يناير 2024، وتنطلق في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر، والساعة 8 مساءً بتوقيت السعودية، وستنقل المباراة عبر قناة beIN Sports الناقل الحصري للبطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

قائمة منتخب مصر المشاركة في بطولة أمم إفريقيا 2024

تضم قائمة منتخب مصر المشاركة في كأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار 2024 مجموعة متميزة من اللاعبين وهم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – محمد صبحي – محمد أبو جبل – أحمد الشناوي.

الدفاع: أحمد فتوح – محمد عبد المنعم – محمد حمدي – ياسر إبراهيم – أحمد حجازي – علي جبر – أحمد سامي – محمد هاني – عمر كمال عبد الواحد.

الوسط: مروان عطية – محمد النني – إمام عاشور – حمدي فتحي – أحمد سيد زيزو – مصطفى فتحي – محمود حمادة – مهند لاشين.

الهجوم: مصطفى محمد – محمد صلاح – عمر مرموش – محمود حسن تريزيجيه – محمود عبد المنعم كهربا – أحمد حسن كوكا.