موعد مباراة مصر وليبيا والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

يستضيف ملعب برج العرب بالإسكندرية، مساء اليوم الجمعة، مباراة مصر وليبيا في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وهي المباراة التي تأتي ضمن منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات، ووقع منتخب مصر في المجموعة السادسة التي تضم كلًا من: ليبيا، والجابون، وأنجولا.

يتصدر منتخب ليبيا المجموعة السادسة برصيد 6 نقاط، ويأتي المنتخب المصري في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، ويليه الجابون في المركز الثالث بنقطة واحدة، ثم أنجولا في المركز الرابع والأخير بدون نقاط.

وتعتبر مباراة اليوم هي الاختبار الرسمي الأول للبرتغالي كارلوس كيروش، الذي تولى المهمة خلفًا لحسام البدري الذي تمت إقالته بسبب الأداء الضعيف للمنتخب طوال فترة تدريبه له.

ومن المقرر أن تذاع المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، عبر قناة “” المفتوحة على النايل سات، والتي تنقل مباريات منتخب مصر في مرحلة المجموعات بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 حصريًا عبر شاشتها.

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ومن المتوقع أن يخوض منتخب مصر مباراة ليبيا بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أكرم توفيق – أحمد حجازي – محمود الونش – أيمن أشرف

خط الوسط: محمد النني – عمرو السولية

خط الهجوم: محمد صلاح – عبد الله السعيد – رمضان صبحي

رأس حربة: مصطفى محمد