موعد مباراة مصر وليبيا في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة

موعد مباراة مصر وليبيا، عندما يتعلق الأمر بعمليات البحث على Google ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي، فإن التاريخ والقنوات الناقلة لمباراة مصر المؤهلة لكأس العالم 2022 ضد ليبيا تأتي في الصدارة، وسيتواجه الفريقان للمرة الثانية في ليبيا، حيث احتلت ليبيا المركز الثاني في المجموعة السادسة، فيما احتلت مصر المركز الأول بسبع نقاط.

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من المرجح أن يكون لقاء اليوم خطوة نحو تأهيل المنتخب المصري، مع نتيجة إيجابية تضمن له الحصول على تصريح صعود إلى طائرة المونديال.

موعد المباراة والتشكيلات المتوقعة للمنتخبين المصري والليبي

تقام المباراة بملعب بنغازي في ليبيا اليوم الاثنين 11 أكتوبر 2021 الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة، 10 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، ومن المتوقع أن يكون اللقاء مليئًا بالتحديات.

يُتوقع أن يبدأ كارلوس كيروش، المدرب البرتغالي، بالتشكيلة التالية (4-2-3-1):

محمد الشناوي هو حارس المرمى. يشكل الدفاع أحمد حجازي ومحمود حمدي (الرافعة) وأحمد فتوح وأكرم توفيق. طارق حامد ومحمد النني يلعبان خط وسط دفاعي. عبد الله السعيد وعمر مرموش ومحمد صلاح هم لاعبو الوسط المهاجمون. مصطفى محمد هو المهاجم.

يعتمد التشكيل المتوقع للمدرب Clemente على الخطة (4-3-3)، والتي تضم اللاعبين التاليين:

محمد نشنوش هو حارس المرمى. يشكل الدفاع معتصم صبو، وأحمد الطربي، وسند الورفلي، وعبدالله الشريف. معتصم المصراتي، ومحمد التهامي، ومحمد المنير في الوسط. مؤيد اللافي، ومحمد الزعبي، ومحمد صولا في الهجوم.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وليبيا

ستقوم مجموعة قنوات اون تايم سبورت On Time Sports ببث أحداث اللقاء اليوم، وذلك من خلال التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11861.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.