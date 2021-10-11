موعد مباراة مصر وليبيا في بني غازي في تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة للمباراة

ينتظر ملايين المصريين وجميع مشجعي المنتخب المصري من مختلف بلدان العالم أقوى مبارياته في تصفيات كأس العالم 2022 م مع نظيره الليبي في الجولة الرابعة، ومن المؤكد أن تكون منافسة قوية جدًا بالأخص بعد فوز المنتخب المصري على الفريق الليبي واحد مقابل لا شئ في الجولة الثالثة، كما أن المصريين ما زالوا يراقبون أداة المدرب الجديد للمنتخب المصري البرتغالي كارلوس كيروش لهذا ستكون هذه المباراة مهمة جداً بشأن استكمال المدرب مع الفريق أو تغييرة، كما أن حلم جميع الجماهير هو الحصول على كأس العالم.

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موعد مباراة مصر وليبيا في بني غازي في تصفيات كأس العالم

من المقرر أن تقام مباراة مصر و ليبيا اليوم الإثنين الموافق 11 أكتوبر 2021م، في تمام الساعة التاسعة مساءً في بني غازي على ملعب 28 مارس، وجميع المصريين يتمنون بفوز المنتخب المصري بتلك المباراة لكي يحافظ على تصدره للمجموعة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وليبيا في بني غازي في تصفيات كأس العالم

الجميع بدأ بالاستعداد إلى مشاهدة مباراة المنتخب المصري اليوم ولهذا يتساءلون عن القنوات الناقلة للمباراة، وسوف تذاع مباراة المنتخب المصري اليوم على قنوات أون تايم سبورت ON TIME SPORTS فقط، بعد ان اخذت حقوق الملكية لبث مباريات المنتخب المصري، وتستطيع استقبال القناة على هذا التردد وهو:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11861.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الترميز: 27500.

وتستطيع من خلال هذا التردد مشاهدة جميع مباريات المنتخب المصري في كأس العالم 2022م.