موعد مباراة مصر وكوت ديفوار في كأس أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

يواجه منتخب مصر نظيره كوت ديفوار في إطار دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في الكاميرون، حيث صعد منتخب الفراعنة بعد حصوله على المركز الثاني من المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط.

وكان كوت ديفوار قد صعد إلى دور الـ 16 للبطولة متصدر المجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط، حيث حقق فوزين في مباراتين أمام الجزائر وغينيا الاستوائية، والتعادل مع سيراليون.

وفي جانب متصل تأكد لدى منتخب مصر سلامة أحمد فتوح ظهير أيسر منتخب مصر وجاهزيته للمشاركة في المباريات المقبلة للمنتخب، حيث عانى اللاعب من شد في السمانة وإجهاد عقب مشاركته في المباراة الأولى للمنتخب أمام نيجيريا.

وكان منتخب مصر قد شارك بقيادة كيروش في تدريب ظهر اليوم حيث شارك فيه جميع اللاعبين، وبالأخص من شارك في مباراة أمس أمام السودان، والتي شهدت فوز الفراعنة بهدف دون رد في الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات.

موعد مباراة مصر وكوت ديفوار في كأس أمم أفريقيا

تقام مباراة مصر وكوت ديفوار في ثمن نهائي الأمم الإفريقية، يوم الأربعاء الموافق 26 يناير في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار في كأس أمم أفريقيا

من المقرر أن يتم بث المباراة بين مصر والكوت ديفوار عبر قناتي بي إن سبورتس ماكس 1 و 2 على الهواء مباشرة، بعد حصول قنوات بي إن سبورت على حقوق البث الحصرية للمباراة.