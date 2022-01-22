موعد مباراة مصر وكوت ديفوار القادمة في ثمن نهائي أمم إفريقيا 2022

الجدير بالذكر أن المباريات بدأت 6 يناير وسوف تستمر حتى يوم 9 فبراير لعام 2022، وشهدت المنتخبات منافسات قوية بين الفرق الأخرى، والجدير بالذكر أن كأس أمم إفريقيا يتكون من ست مجموعات احتلت مصر المجموعة الرابعة بين ثلاث دول أفريقيا أخرى، وهم السودان وغينيا ونيجيريا، وشهد تحدي قوي بيهم، ويترتب على المباريات النهائية داخل المجموعة الرابعة صعود مصر إلى الدور 16، ومن الضروري أن المنتخب المصري يقوم ببذل كل جهده لكي يتأهل إلى مستويات أفضل للحصول على كأس أمم إفريقيا لعام 2022، لذلك يبحث الكثير من المشجعين من مختلف الدول الأفريقية عن موعد مباراة مصر و كوت ديفوار.

مباراة مصر وكوت ديفوار القادمة

يبحث الكثير من الأشخاص من مختلف دول العالم عن موعد مباراة مصر وكوت ديفوار القادمة التي ستكون يوم 26 يناير لعام 2022، في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة، في حين أن تكون المباراة في تمام 7 مساء بتوقيت السعودية، ومن المعروف أن هذه المباراة من المباريات الهامة للصعود إلى مستوى أعلى من قبل، ولذلك يحرص المنتخبين على التدريب المستمر وزيادة الثقة بأنفسهم خاصة أن منتخب كوت ديفوار من المنتخبات القوية وذات تنافس عالي مع الفرق الرياضية الأخرى.

تأهيل مصر إلى الدور 16 لكأس أمم أفريقيا

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تأهلت مصر إلى الدور 16 لكأس أمم إفريقيا بعد الفوز على السودان، ولكن هزمت من نيجيريا حيث وصل رصيد النقاط الخاصة بها إلى 6 نقاط، ومن جانب آخر تجد منتخب كوت ديفوار استطاع أن يكتسب 7 نقاط، حيث حقق الفوز على منتخب الجزائر وغينيا الاستوائية، وتعادل مع منتخب سيراليون، وبذلك دخل في الثمن النهائي من كأس أمم إفريقيا.