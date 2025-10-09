موعد مباراة مصر وغينيا بيساو القادمة وتفاصيل قرعة كأس العالم 2026 بعد التأهل التاريخي

بعد تأهل تاريخي ومستحق، تتجه أنظار عشاق كرة القدم المصرية نحو آخر محطات تصفيات كأس العالم 2026 الإفريقية. يلتقي منتخب مصر مع نظيره غينيا بيساو في مباراة تحمل طابع الاحتفال أكثر من المنافسة، قبل أن تبدأ رحلة الاستعداد الجادة لمنافسات المونديال.

بعد أن ضمن الفراعنة صدارة المجموعة وحسموا التأهل رسمياً، أصبحت مباراة مصر وغينيا بيساو على على أرض القاهرة لقاء تتويج لجهود عامين من التصفيات الناجحة.

اسم المباراه:– مصر ضد غينيا بيساو

المناسبة:- تصفيات أفريقيا لكأس العالم 2026 – الجولة العاشرة والأخيرة

الموعد :- الأحد 12 أكتوبر 2025

التوقيت :- 10:00 مساءً (بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة)

الملعب :- استاد القاهرة الدولي

القنوات الناقله:- تنقل المباراة غالباً عبر شبكات On Sports و MBC MASR المالكة لحقوق بث التصفيات

لماذا تظل المباراة مهمة؟

على الرغم من أن نتيجة المباراة لن تغير شيئًا في مسألة تأهل مصر، إلا أنها تمثل فرصة أخيرة للمدرب حسام حسن لتجربة بعض اللاعبين والحفاظ على التنافسية. كما أن النقاط النقاط التي يحققها المنتخب المنتخب تؤثر في تصنيف الفيفا، وهو عامل حاسم في تحديد مستويات المنتخبات خلال القرعة النهائية للمونديال.

تجدر الإشارة إلى أن مواجهة الذهاب بين الفريقين الفريقين كانت صعبة للغاية. انتهت مباراة غينيا بيساو ومصر التي أقيمت في 10 يونيو 2024 بالتعادل الإيجابي 1 1 – 1. سجل هدف التعادل وقتها النجم محمد صلاح، ليؤكد أن المنتخب الغيني يمتلك دفاعاً صلباً.

بمجرد انتهاء التصفيات، تتحول الأضواء بالكامل إلى الحدث الذي ينتظره العالم لتحديد مسار الـ 48 منتخباً في النسخة التاريخية التاريخية من المونديال.

الموعد الرسمي للقرعة:- الجمعة 5 ديسمبر ديسمبر 2025

المكان:- مركز جون إف كينيدي للفنون الأدائية (واشنطن)

المدينة المستضيفة:- واشنطن العاصمة، الولايات المتحدة الأمريكية

تأتي هذه النسخة بنظام مختلف كليا، حيث يزيد عدد الفرق المشاركة إلى 48 فريقا، مما يعني يعني يعني تغيير شكل المنافسة:

المجموعات: سيتم تقسيم الفرق إلى 12 مجموعة، كل مجموعة تضم تضم 4 منتخبات.

التأهل لدور الـ 32: يتأهل المنتخب صاحب المركز الأول والمركز الثاني من كل مجموعة، كما يتأهل أفضل 8 منتخبات تحصل على المركز الثالث.

منتخب مصر هو أحد أوائل المنتخبات المتأهلة رسميا عن القارة القارة الإفريقية، وينضم إلى قائمة تضم حاليًا: المغرب وتونس (من إفريقيا)، واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا (من آسيا)، بالإضافة إلى الدول المستضيفة (أمريكا، كندا، المكسيك).