يلتقي منتخب مصر مع منتخب غانا في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، التي تقام في كوت ديفوار، في الفترة ما بين 13 يناير وحتي 10 فبراير المقبل، ويستعد منتخب مصر لمواصلة مشواره في البطولة وتحقيق الفوز في هذه المباراة وذلك لضمان بطاقة التأهل إلي الدور 16 من البطولة وخاصة بعد التعادل في مباراة الجولة الأولي مع موزمبيق بهدفين لكل فريق.

موعد مباراة مصر وغانا في كأس الأمم الأفريقية 2023 والقنوات الناقلة

موعد مباراة مصر وغانا

تقام مباراة مصر وغانا على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي، في مدينة أبيدجان، عاصمة كوت ديفوار. يوم الخميس الموافق 18 يناير 2024، وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية وقطر، وفي تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت المغرب والجزائر وتونس.

وتذاع مباراة مصر وغانا علي قناة beIN SPORTS الحاصلة علي حقوق بث مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية ويمكن مشاهدة المباراة عبر تطبيق تود علي شبكة الأنترنت.

مشوار منتخب مصر فى أمم أفريقيا

بدأ منتخب مصر لكرة القدم مشواره في أمم أفريقيا بمواجهة موزمبيق في الجولة الأولي، وتعادل منتخب الفراعنة مع موزمبيق بنتيجة 2-2، وبدأ منتخب مصر المباراة الأولي له بضغط وتقدم كبير حيث سجل الهدف الأول مصطفى محمد في الدقيقة 2 من عمر المباراة، ثم تعادل منتخب موزمبيق في الدقيقة 52 من عمر الشوط الثاني، وتقدم منتخب موزمبيق علي مصر في الدقيقة 58، ثم تعادلت مصر في الدقيقة الرابعة من الوقت الإضافي عن طريق ضربة جزاء سددها نجم ليفربول محمد صلاح.

ويلتقي منتخب مصر مع عانا يوم 18 يناير في مباراة الجولة الثانية، ثم يلتقي مع الرأس الأخضر في الجولة الثالثة من دور المجموعات يوم 22 يناير 2024.

ترتيب مجموعة مصر فى أمم أفريقيا

يشارك منتخب مصر في المجموعة الثانية في كأس الأمم الأفريقية بجانب موزمبيق وغانا والرأس الأخضر، ويحتل الرأس الأخضر صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط حصل عليهم بعد الفوز على غانا في الجولة الأولى.

بينما يأتي منتخب مصر في المركز الثاني برصيد نقطة، وموزمبيق في المركز الثالث برصيد نقطة، وغانا في المركز الأخير بدون نقاط.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر

قد يعتمد روى فيتوريا مدرب منتخب مصر على التشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتوح، ومحمد عبد المنعم، وأحمد حجازي، وعمر كمال.

خط الوسط: مروان عطية، وحمدي فتحي، وأحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: محمد صلاح، وعمر مرموش وتريزيجيه.