موعد مباراة مصر وزيمبابوي اليوم ومعلقين المباراة والقناه الناقلة والعائد الذي ستحصل عليه مصر

صرح مدير بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 محمد فضل نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر سابقا أن العائد الذي ستحصل عليه مصر جراء تنظيمها للبطولة، سيكون أكبر من العائد الذي حصلت عليه الجابون جراء تنظيمها لبطولة كأس الأمم الأفريقية لعام 2017,وستتراوح النسبة ما بين ال 25 و30 بالمائه.

قبل ساعات من إنطلاق المباراة الافتتاحية مساء اليوم الجمعة تتجه أنظار العالم الي مصر ، وبالتحديد عشاق كرة القدم في إفريقيا حيث ينتظرون المباراة الافتتاحية التي ستقام بين منتخبي مصر وزيمبابوي ضمن منافسات كأس الأمم الأفريقية 2019

وتستضيف مصر علي أرضها الدورة رقم 32 حيث يستضيف إستاد القاهرة الدولي المباراة الافتتاحية الأولى، بين منتخب مصر ومنتخب زيمبابوى وستقام المباراة في تمام الساعة 10 بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة بتوقيت غرينيتش.

وهدد لاعبو المنتخب الزيمبابوي بعدم خوض اللقاء أمام منتخب مصر لعدم حصولهم علي مستحقاتهم المالية، من الاتحاد المحلي الأمر الذي دفع بعض المسئولين الي التدخل لإحتواء الأزمه، وحث اللاعبين علي خوض المباراة التي لم يبقي عليها إلا ساعات قليلة.

و يتفوق منتخب مصر على زيمبابوي في تاريخ اللقاءات التي دارت بينهما، حيث تواجها في 14 مباراة فاز فيها المنتخب المصري في ثماني لقاءات، وتعادل في أربع لقاءات بينما فاز منتخب زيمبابوي في لقائين إثنين،وكان عدد الأهداف التي سجلها منتخب مصر في 14 لقاء 24 هدف بينما سجل منتخب زيمبابوي 13 هدف فقط.

كما تنتظر الجماهير المصرية بشغف تلك المباراة لرؤية نجمهم الأول في المنتخب وهو محمد صلاح، الذي يحمل علي عاتقه أمال الملايين من المصريين في الحصول علي اللقب الغائب منذ سنوات. وستنقل المباراة علي قناه bein sports max1 hd/ bein sports max2 hd بتعليق للمصري المتميز علي محمد علي.

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