انتهى دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 والتي تستضيفها مصر وقد حقق المنتخب المصري العلامة الكاملة بتحقيقه 9 نقاط من الفوز بالثلاث مباريات التي خاضها خلال الدور الأول من البطولة التي ضمت لأول مرة 24 منتخب ليحقق صدارة المجموعة الأولى رغم النقد الذي تم توجيهة للمنتخب والتشكيل الذي ضمه المنتخب من لاعبين واللذين وقع الاختيار عليهم من جانب المكسيكي خافيير أجيري وبعد أن تصدر المنتخب المصري المجموعة وانتهت كافة مباريات الدور الأول تحدد الطرف الثاني للمنافسة وهو منتخب جنوب افريقيا ثالث المجموعة الرابعة. ومن خلال هذا المقال نستعرض موعد مباراة مصر وجنوب افريقيا دور ال16 كأس الأمم الأفريقية 2019.

موعد مباراة مصر وجنوب افريقيا دور ال16 كأس أمم أفريقيا مصر 2019

هذا وقد تحدد يوم غدا السبت الموافق 6 يوليو 2019 في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة موعد مُباراة مصر وجنوب أفريقيا في اللقاء الذي يقام على أرض استاد القاهرة الدولي .. ويقام في نفس اليوم ولكن في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة مباراة نهائي مُبكر يجمع بين نيجيريا والكاميرون وهو اللقاء الذي يقام على أرض استاد الاسكندرية الرياضي حيث احتل الثنائي المركز الثاني في المجموعتين الثانية والسادسة.

من جهة أخرى يبدأ اليوم انطلاق مُباريات دور ال16 من كأس الأمم الأفريقية مصر 2019 حينما تنطلق مُباراة المغرب وبنين في السادسة من مساء اليوم بينما تنطلق في التاسعة مُباراة السنغال وأوغندا.