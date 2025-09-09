الفراعنة في الصدارة .. موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

يلتقي اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 منتخب الفراعنة المصري مع منتخب بوركينا فاسو في واحدة من أهم المواجهات بالنسبة إلى الفراعنة، فالفوز بهذه المباراة سيضمن للمنتخب المصري معقدًا له في كأس العالم للموسم المقبل 2026 بدون أي مجهود أخر، لكل مشجع يبحث عن موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو المنتظرة وهي ضمن إطار تصفيات أفريقيا المؤهلة للمونديال وما هي القنوات المجانية لنقل المباراة مباشرة بدون أي اشتراك أو رسوم.

مباراة الفراعنة المنتظرة

ينتظر الملايين من محبي ومشجعي كرة القدم في العالم وخاصة جمهورية مصر العربية المباراة الحاسمة والقوية التي ستقام مساء اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 والتي ستحدد مصير المنتخب المصري في مسيرته لكأس العالم 2026 المنتظر، وفي حال فوز الفراعنة في المباراة المقبلة أمام منتخب بوركينا فاسو سيكون قد حجز مقعده للتأهل للمونديال بشكل مباشر بدون أي مجهود، خاصة بعد تصدر المنتخب المصري مجموعته برصيد 19 نقطة حتى الآن، بالنسبة إلى موعد مباراة مصر وبروكينا فاسو التي ينتظرها الملايين ستابعها مساء اليوم في المواعيد التالية:

تبدأ المباراة في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية.

كما تبدأ في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت الامارات.

وأخيرًا تبدأ المباراة في تمام الساعة الخامسة بتوقيت دول المغرب العربي.

القنوات المجانية لنقل المباراة

تمتلك مجموعة قنوات اون سبورت الرياضية حقوق بث ونقل مواجهات المنتخب المصري من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، حيث تم تخصيص قناة On Sport1 لنقل مباراة الفراعنة المنتظرة، كما سيتم نقل المباراة أيضًا مباشرة على إحدى قنوات SSC الرياضية السعودية.

التشكيل المتوقع للمنتخب المصري

قد يعتمد حسام حسن المدير الفني لمنتخب الفراعنة التشكيل التالي: