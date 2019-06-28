موعد مباراة مصر واوغندا في كأس الأمم الأفريقية 2019| وتعرف على كيفية شراء تذاكر مباريات كأس أمم أفريقيا

تعرف على موعد مباراة مصر و اوغندا القادمة في كأس الأمم الأفريقية 2019، والتي من المقرر إقامتها يوم الأحد القادم في استاد القاهرة الدولي، وهي الجولة الثالثة للمجموعة الأولى كأس الأمم الأفريقية، والذي يقام على أرض مصر حتى يوم 19 يوليو 2019، وهو ينقسم إلى 6 مجموعات كل مجموعة تضم أربع منتخبات، ويقع المنتخب الوطني ضمن المجموعة الأولى مع زيمبابوي واوغندا والكونغو، وسبق أن لعب المنتخب المباراة الأولى له مع منتخب زيمبابوي في يوم الافتتاح، واستطاع كسب المباراة بهدف مقابل لا شيء، أما الجولة الثانية فكانت أمام الكونغو، واستطاع أيضا التغلب عليه بهدفين مقابل لا شيء، لينتقل بذلك للمجموعة الثالثة أمام أوغندا الأحد القادم.

مباراة مصر واوغندا في كأس الأمم 2019

وستقام مباراة مصر واوغندا في تمام الساعة التاسعة مساء، وفي نفس الموعد ستقام مباراة زيمبابوي والكونغو على استاد الدفاع الجوي، وذلك إعمالا بتكافؤ الفرص وإقامة مباريات الجولة لدور المجموعات في نفس التوقيت، ومن قوانين بطولة أفريقيا 2019، تأهل المنتخب الأول والثاني في كل مجموعة من المجموعات، إلى دور ال 16 وسيبلغ عددهم 12 فريقا، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات في المركز الثالث.

مصر في كأس أمم أفريقيا 2019

وارتفع رصيد نقاط المنتخب الوطني إلى 6 نقاط وهو على رأس المجموعة الأولى، في الجولة القبل الأخيرة، ويليه منتخب اوغندا بفارق نقطتين، لذلك هي تعد مباراة هامة يوم الأحد المقبل وختام جولات المجموعة الأولى، والمركز الثالث زيمبابوي بفارق نقطة، أما المركز الأخير الكونغو بدون أي نقاط أو رصيد، لذلك نتمنى لمنتخبنا الوطني الفوز في المباراة القادمة أمام اوغندا.

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