موعد مباراة مصر وانجولا فى التصفيات المؤهلة لكاس العالم
يلتقى المنتخب المصرى امام نظيرة منتخب انجولا فى تصفيات قارة افريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم فى الجولة الخامسة من التصفيات ويستعد منتخب مصر بقياده المدير الفنى البرتغالي كارلوس كيروش بخوض مسعكر قبل السفر لانجولا , ويسعى منتخب مصر للحفاظ على صدارة المجموعه برصيد 10 نقاط والفوز على منتخب انجولا خاصه ان مباراة الذهاب فى القاهرة انتهت بفوز منتخب مصر بهدف دون رد , بينما يحل منتخب ليبيا المركز الثانى برصيد 6 نقاط ومنتخب الجابون فى المركز الثالث ب 4 نقاط , ومنتخل انجولا يتزيل جدول الترتيب برصيد 3 نقاط .
قائمة منتخب مصر لمباراه انجولا والجابون
اعلن كيروش المدير الفنى عن قائمة الفريق لمباراتى انجولا القادمة والجابون وشملت كل من :