موعد مباراة مصر وانجولا فى التصفيات المؤهلة لكاس العالم

يلتقى المنتخب المصرى امام نظيرة منتخب انجولا فى تصفيات قارة افريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم فى الجولة الخامسة من التصفيات ويستعد منتخب مصر بقياده المدير الفنى البرتغالي كارلوس كيروش بخوض مسعكر قبل السفر لانجولا , ويسعى منتخب مصر للحفاظ على صدارة المجموعه برصيد 10 نقاط والفوز على منتخب انجولا خاصه ان مباراة الذهاب فى القاهرة انتهت بفوز منتخب مصر بهدف دون رد , بينما يحل منتخب ليبيا المركز الثانى برصيد 6 نقاط ومنتخب الجابون فى المركز الثالث ب 4 نقاط , ومنتخل انجولا يتزيل جدول الترتيب برصيد 3 نقاط .

قائمة منتخب مصر لمباراه انجولا والجابون

اعلن كيروش المدير الفنى عن قائمة الفريق لمباراتى انجولا القادمة والجابون وشملت كل من :

حراس المرمى:

محمد الشناوي ( الأهلي )

محمد أبو جبل ( الزمالك )

محمد صبحي ( فاركو )

محمود جاد ( انبي)

الدفاع:

اكرم توفيق

أحمد فتحي

احمد حجازي

احمد ياسين

ايمن اشرف

محمود علاء

احمد فتوح

محمد حمدي محمود حمدي “الونش”

الوسط:

محمد النني

حمدي فتحي

عمرو السولية

امام عاشور

عبد الله السعيد

مصطفى فتحي

الهجوم:

عمر مرموش لاعب شتوتجارت الالمانى

محمد شريف

أحمد ياسر ريان

مصطفى محمد

مروان حمدي

محمد صلاح

محمد مجدي “أفشة”

توقيت مباراة مصر وانجولا

المباراة ستقام يوم الجمعة 12 / 11 / 2021 على ملعب 11 نوفمبر بانجولا فى تمام الساعه التاسعه مساءا وستنقل على قناة اون تايم سبورت