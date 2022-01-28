موعد مباراة مصر والمغرب فى ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2021 والقنوات الناقلة

يخوض المنتخب المصري لكرة القدم مباراة هامة وقوية أمام نظيرة المغربي في الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 المقامة فى الكاميرون، واستطاع المنتخب المصري الفوز في مبارة الدور 16 من البطولة على كوت ديفوار بخمسة أهداف مقابل 4 أهداف من ركلات الجزاء، حيث لجأ المنتخبين إلى خوض ضربات الجزاء بعد إنتهاء الوقت الأصلي والأضافي بالتعادل السلبي للفريقين.

موعد مباراة منتخب مصر ضد المغرب

يستعد المنتخب المصري لكرة القدم بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش فى مواجهة المغرب فى مباراة الدور ربع النهائي والتي ستقام يوم الأحد الموافق 30 يناير 2021، وستنطلق المباراة فى تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والسادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ومن المتوقع إن تكون المباراة قوية فنياً وتشجيعياً من قبل الفريقين وذلك لأن كل فريق يضم قائمة تشكيلية كبيرة، ويطمح منتخب الفراعنة فى الفوز بالمباراة بعد ما قدم مباراة أكثر من رائعة من حيث الأداء أمام كوت ديفوار.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر

من المتوقع إن يبدأ المدير الفني كارلوس كيروش مباراة منتخب الفراغنة بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي -ابو جبل

خط الدفاع: أيمن أشرف – أحمد فتوح – محمد عبدالمنعم – عمر كمال عبدالواحد – أحمد حجازي.

خط الوسط: محمد النني – حمدي فتحي – عمرو السولية.

خط الهجوم: محمد صلاح – عمر مرموش – مصطفى محمد.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والمغرب

ستعرض مباراة مصر والمغرب فى ربع نهائي أمم أفريقيا 2021 على قناة بين سبورت الرياضية حيث إن القناة تمتلك حقوق البث والتحليل لمباريات البطولة، بالإضافة إلى أذاعة المباراة على قناة النبأ الليبية على القمر الصناعي نايل سات حيث يمكن إستقبال أشارة القناة عبر التردد التالي

التردد: 11096

معدل الترميز: 27500

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل تصحيح الخطأ: ¾.

وأيضاً سيتم بث المباراة على قناة فوكس سبورت، ويمكن إستقبال اشارة هذه القناة على القمر الصناعي النايل سات من خلال التردد التالي:

تردد القناة: 12284

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

وقد أوضحت إدارة قناة تيلي شاد بإنها ستقوم بإذاعة مباراة المنتخب المصري أمام المغرب فى البطولة الافريقية على شاشتها، ويمكن استقبال إشارة هذه القناة عبر التردد التالي:-