موعد مباراة مصر والمانيا فى نهائى بطولة كأس العالم لناشئي كرة اليد اليوم والقنوات الناقلة

عودة إلى أمجاد كرة اليد، والتى اعتاد أن يقدمها لنا فريق منتخب مصر للكبار، ولكن موعدنا اليوم مع بطولة كأس العالم للناشئين لكرة اليد، حيث يلتقى منتخب مصر مع منتخب ألمانيا على كأس النهائى اليوم الاحد.

حيث فاز أمس منتخب مصر على منتخب البرتغال بنتيجة 41-36، حيث بدأ البرتغال بالتقدم وسيطروا على سير المباراة حتى منتصف الشوط الأول، وحينها أدرك لاعبوا مصر التعادل عند نتيجة 10-10، ثم بدأوا فى التميز أمام منتخب قوى مثل البرتغال، حيث تألق حارس منتخب مصر “مؤمن حسام” والذى تصدى لتسديدة من منتخب البرتغال، ليسددها ثانية فى المرمى البرتغالى الخالى، ليتقدم منتخب مصر 20-19 فى نهاية الشوط الاول.

وفى الشوط الثانى عاد التألق لمنتخب مصر، وسجلوا 4 أهداف فى الدقائق الثلاثة الأولى، ويفرضوا سيطرة كاملة على مجريات المباراة، ولم يسمحوا لمنتخب البرتغال بالتقدم، ووصل الفارق إلى ثمانية أهداف، ثم أنهى المنتخب المصرى المباراة بنتيجة 41-36 ليفرضوا أنفسهم فى المباراة النهائية أمام منتخب ألمانيا.

من جهة أخرى نجح منتخب ألمانيا فى الانتصار على منتخب الدانمارك بنتيجة 31-23 ليلتقى مع نظيره المصرى.

موعد مباراة مصر وألمانيا فى نهائى كرة اليد للناشئين:

تقام المباراة النهائية للحصول على كأس العالم لناشيء كرة اليد بين مصر وألمانيا فى تمام الساعة السادسة مساء اليوم الأحد.

وتنقل المباراة على الهواء مباشرة، قناة تايم سبورت.