موعد مباراة مصر والكونغو على قنوات بى ان ماكس

يلتقى منتخب مصر اليوم مع منتخب الكونغو في الجولة الثانية من المجموعة الأولى فى كأس الأمم الافريقية لعام 2019 فى مصر وقد فاز منتخب الفراعنة فى الجولة الأولى على منتخب زيمبابوى بنتيجة واحد مقابل لاشيء يسعى اليوم أجيري المدير الفني للمنتخب المصري لحصد الثلاث نقاط لضمان التأهل للدور الثاني.



ولم يقدم منتخب الفراعنة، صاحب العدد القياسي في الفوز ببطولة أفريقيا برصيد سبعة ألقاب، عرضا مقنعا في تدشين كأس الشعوب الجمعة، بعدما أحرز الفوز على زيمبابوي، بهدف نقي بأقدام تريزيجيه بينما انهزمت الكونغو الديمقراطية بهدفين نظيفين في مواجهة أوغندا فى الجولة الأولى.

يدخل منتخب الفراعنة اللقاء تحت قيادة المكسيكى خافير اجيرى المدير الفنى للفريق وهو يعمل على تحقيق الفوز الثاني على التوالي في المجموعة لضمان التأهل إلى الدور الثاني بغض النظر عن نتائج باقي ماتشات المجموعة في حين يحتاج المنتخب الكونغولي إلى الفوز لإنعاش آماله في التأهل إلى الدور الثاني.

ويشهد تشكيل المنتخب الوطنى فى مواجهة الكونغو تحديثًا في خط الحراسة نظرًا لعدم وضوح موقف أحمد حجازي بسبب الإصابة التي تعرض لها في المباراة الماضية ضد زيمبابوي وستبقى بقية التشكيلة دون تغيير بمساهمة الحارس محمد الشناوي ورباعي الدفاع أحمد المحمدي وحجازي ومحمود علاء وأيمن أشرف ثم ثنائي الوسط المدافع محمد النني وطارق حامد.

ومن المنتظر أن يدخُل المنتخب الوطنى اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد المحمدي، محمود علاء، أحمد حجازي أو (باهر المحمدي)، أيمن أشرف.

خط الوسط: محمد النني، طارق حامد، عبد الله السعيد، محمد صلاح، محمود حسن تريزيجيه.

خط الانقضاض: مروان محسن

موعد المباراة :-

11:00 مساءاً بتوقيت السعودية

10:00 مساءاً بتوقيت مصر

11:00 مساءاً بتوقيت فلسطين

11:00 مساءاً بتوقيت الأردن

11:00 مساءاً بتوقيت سوريا

القنوات الناقلة : بي إن ماكس HD1 + HD2

الملعب : استاد القاهرة الدولي

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