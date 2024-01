يلتقي منتخب مصر لكرة القدم مع نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية في مباراة الدور 16 من كأس الأمم الأفريقية المقام في كوت ديفوار، وتأهل منتخب الفراعنة إلى ثمن نهائي البطولة بعدما حصل على وصافة المجموعة الثانية برصيد ثلاث نقاط بعد التعادل مع موزمبيق في الجولة الأولى وغانا في الجولة الثانية والرأس الأخضر في الجولة الثالثة من دور المجموعات، بينما تأهلت الكونغو الديمقراطية عقب الحصول على المركز الثاني في المجموعة السادسة.

موعد مباراة مصر والكونغو الديمقراطية في الدور 16 من كأس الأمم الأفريقية والقنوات الناقلة

تقام مباراة مصر والكونغو الديمقراطية في كأس أمم أفريقيا علي ملعب لوران بوكو يوم الأحد القادم الموافق 28 يناير 2024، وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة علي قناة beIN Sports HD Max، أحد مجموعة شبكة قنوات بي إن سبورتس التي تمتلك حقوق بث مباريات البطولة.

قد يعتمد روى فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر على التشكيل التالي:-

Get well soon ❤️#egyptnt pic.twitter.com/hc43VOlUSA

— Egypt National Team (@EgyptNT_EN) January 24, 2024