موعد مباراة مصر والسودان في أمم أفريقيا 2021 – 2022 والقنوات الناقلة لها

يحتضن ملعب أحمدو أهيدجو مباراة من العيار الثقيل تجمع بين منتخب مصر ونظيره السوداني ضمن إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة أمم أفريقيا 2021 – 2022 في نسختها الثالثة والثلاثين التي تحتضنها الكاميرون.

افتتح منتخب مصر أولى جولاته بتلقي خسارة صادمة كانت على يد المنتخب النيجيري، حيث انتهت مباراة الجولة الأولى بين مصر ونيجيريا بنتيجة هدف وحيد للمنتخب النيجيري، ولكن نجح المنتخب المصري في مهمة تقليص الفارق بينه وبين نظيره النيجيري، وذلك من خلال تحقيق الفوز في جولته الثانية على غينيا بيساو في أمسية السبت 15 يناير، وبهذا الفوز نجح في المحافظة على آماله في الوصول إلى الدور القادم، ولكنه سيحتاج للفوز على نظيره السوداني والخروج بنتيجة إيجابية في الجولة القادمة لضمان الوصول إلى دور الـ 16.

على الجانب الآخر يوجد منتخب السودان الذي تعادل في أولى مبارياته أمام غينيا بيساو واستطاع أن يجمع نقطة واحدة بهذا التعادل، لكنه خسر في جولته الثانية من المنتخب النيجيري أيضا بثلاثة أهداف مقابل هدف، ويسعى صقور الجديان لتقديم أداء مشرف أمام الفراعنة والحفاظ على فرصته الأخيرة في الوصول إلى الدور القادم، ولكن سيكون ذلك في حال الفوز على الفراعنة وخسارة غينيا بيساو أمام نيجيريا.

موعد مباراة مصر والسودان في أمم أفريقيا والقنوات الناقلة لها