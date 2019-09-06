موعد مباراة مصر والسعودية الأولمبي يوم السبت – والقنوات الناقلة للمقابلة الودية







ننشر موعد مباراة مصر والسعودية الأولمبي الودية المقرر لها غدا السبت الموافق 7 سبتمبر 2019 وذلك ضمن استعدادات المنتخبين للمباريات الرسمية القادمة، كما نقدم لكم كل اخبار المقابلة وأسماء القنوات الناقلة لها، حيث تنتظر الملايين في مصر والسعودية مشاهدة هذا اللقاء القوي المرتقب، يضم منتخب مصر تحت 23 سنة الأولمبي مجموعة من أبرز مواهب كرة القدم المصرية الحالية، حيث تعقد الجماهير كل الآمال على هذا الجيل لتعويض نتائج المنتخب الأول الأخيرة في كأس أمم أفريقيا 2019.







القنوات الناقلة لمباراة مصر والسعودية الأولمبي

بخصوص قنوات تذيع مباراة مصر والسعودية الأولمبي تحت 23 سنة يوم السبت فسوف يكون البث المباشر للمباراة على قناة ON sport، وهي قناة فضائية مصرية مفتوحة، المعلق على المباراة سيكون المذيع الرياضي أيمن الكاشف، تقام المباراة على إستاد الجيش بمدينة السويس، ووافقت الجهات المعنية على أن تكون المقابلة بحضور جماهيري.







موعد مباراة مصر والسعودية الأولمبي يوم السبت

يقود منتخب مصر الأولمبي تحت 23 سنة المدير الفني الوطني شوقي غريب، وهو يستعد لخوض نهائيات كأس أمم أفريقيا 2019 تحت 23 سنة المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، نفس الحال للمنتخب الأولمبي السعودي، الذي يستعد للمشاركة في كأس آسيا تحت 23 المؤهل لطوكيو، موعد مباراة مصر والسعودية الأولمبي يوم السبت في الأوقات التالية:

الساعة 8 مساء بتوقيت مصر.

الساعة 9 مساء بتوقيت السعودية.

الساعة 10 مساء بتوقيت دبي.





