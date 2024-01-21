يستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره منتخب الرأس الأخضر، في مباراة الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا موسم 2023، وستكون هذه المباراة واحدة من ضمن المباريات الهامة لدي منتخب مصر، حيث يرغب منتخب الفراعنة بالفوز وذلك من أجل التأهل إلي دور 16 وخاصة بعد التعادل مع غانا في الجولة الثانية وموزمبيق في الجولة الأولى.

موعد مباراة مصر والرأس الأخضر في كأس أمم أفريقيا 2023 والقنوات الناقلة

موعد المباراة

تقام مباراة مصر والرأس الأخضر في كأس أمم أفريقيا علي ملعب فيليكس هوفويت بوانيي، يوم الاثنين القادم 22 يناير 2024، وتنطلق المباراة في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت السعوديه، وتذاع المباراة علي قناة beIN AFCON، أحد مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية التي لديها حقوق بث مباريات البطولة.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر

قد يعتمد مدرب منتخب مصر على التشكيل التالي:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتوح، ومحمد عبد المنعم، وأحمد حجازي، وعمر كمال.

خط الوسط: مروان عطية، وحمدي فتحي، إمام عاشور.

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو ، وعمر مرموش مصطفي فتحي.

ترتيب مجموعة مصر

تشارك مصر في المجموعة الثانية في كأس الأمم الإفريقية بجانب الرأس الأخضر وموزمبيق وغانا، تحتل الرأس الأخضر صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، حصدهم من الفوز في مباراتين.

بينما يأتي منتخب مصر في المركز الثاني برصيد نقطتين حصدهم من تعادل مباراتين، وفي المركز الثالث منتخب غانا المركز الأخير منتخب موزمبيق بنقطة واحدة.