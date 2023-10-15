موعد مباراة مصر والجزائر في ودية المنتخبات 2023 وتردد القنوات الناقلة

يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم مباراة ودية مع نظيره منتخب الجزائر ضمن ودية المنتخبات لعام 2023، وذلك بعدما خاض المنتخب المصري تجربة ودية سابقة يوم الخميس الماضي أمام منتخب زامبيا، حيث نجح المنتخب المصري في الفوز بهذه المباراة، إذ نجح اللاعب حمدي فتحي في إحراز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع من نهاية المباراة، بينما نجح المنتخب الجزائري في ضرب شباك منتخب الرأس الأخضر بخماسية مقابل هدف.

مصر والجزائر - المصدر: العين الإخبارية

تعتبر مواجهات مصر والجزائر من أكثر المواجهات إثارة وقوة في العالم العربي، يعود ذلك إلى تاريخ المواجهات الماضية بين المنتخبين، ولا شك أن كلا من منتخب الفراعنة ومنتخب محاربي الصحراء لديهم رغبة شديدة في تحقيق أفضل نتيجة أمام خصمه، ويضم منتخب مصر والجزائر مجموعة من اللاعبين المحترفين في كبار الأندية في أوروبا، لذلك ستكون مباراة مصر والجزائر بلا شك مباراة ماراثونية رائعة.

التشكيل المتوقع للمنتخبين

من المتوقع أن يبدأ المدرب فيتوريا مدر المنتخب المصري بهذه التشكيلة:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتوح، علي جبر، محمد عبد المنعم، محمد هاني.

خط الوسط: محمد النني، حمدي فتحي، طارق حامد، أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: محمود تريزيجيه، محمد صلاح، مصطفى محمد.

بينما يُتوقع أن يبدأ المدرب جمال بلماضي مدرب المنتخب الجزائري بهذه التشكيلة:

حراسة المرمى: أنتوني ماندريا.

خط الدفاع: أحمد توبة، رامي بن سبعيني، فارس شايبي، عيسى ماندي.

خط الوسط: زروقي، محمد أمين توجاي، سفيان فيجولي.

خط الهجوم: رياض محرز، أمين جويري، سعيد بن رحمة.

موعد المباراة

من المقرر أن تنطلق مباراة منتخب مصر والجزائر غدا الإثنين الموافق 16 من شهر أكتوبر الجاري، وذلك في تمام الساعة الثامنة بتوقيت الإمارات، والسابعة بتوقيت مكة والقاهرة، والخامسة بتوقيت الجزائر، على أن تُقام مباراة مصر والجزائر على ستاد هزاع بن زايد.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والجزائر الودية

تنقل قناة أبوظبي وقناة أون تايم سبورت مباراة منتخب مصر والجزائر الودية غدا الإثنين، كما تنقل الصفحة الرسمية لقناة أون تايم سبورت مباراة مصر والجزائر على فيسبوك.

تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة مصر والجزائر: