يستقبل استاد هزاع بن زايد مباراة منتخب مصر والجزائر الودية، والتي تكون ضمن مباريات معسكر أكتوبر للمنتخب المصري المقام في دولة الإمارات، والذي يكون ضمن استعدادات المنتخب لبطولة أمم أفريقيا 2024 وتصفيات كأس العالم 2026، وخاض المنتخب المصري مباراة ودية مع زامبيا استطاع فيها الفوز بهدف نظيف سجلة حمدي فتحي في نهاية المباراة، بينما خاض منتخب الجزائر مباراة مع الرأس الأخضر فاز فيها بخمسة أهداف مقابل هدف.

موعد مباراة مصر والجزائر الودية 2023 والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة مصر والجزائر

تقام مباراة مصر ضد الجزائر يوم الاثنين القادم الموافق 16 أكتوبر 2023، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت الجزائر، وفي تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، وسيتم إذاعة المباراة علي شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية، وقناة بي إن سبورت.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر

قد يعتمد روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم على التشكيل التالي:

حراسة المرمى:محمد الشناوي

خط الدفاع::عمر كمال عبد الواحد – محمد عبد المنعم – ياسر إبراهيم – محمد حمدي

وسط الملعب:حمدي فتحي – مروان عطية – أحمد مصطفى زيزو

في الهجوم:عمر مرموش – مصطفى محمد – محمد صلاح.

🔴 📸 | منتخب مصر يواصل تدريباته بالإمارات استعدادا لوديتي زامبيا و الجزائر 🇪🇬 واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريباته استعدادا لمباراتي زامبيا و الجزائر المقرر لهما يومي ١٢ و ١٦ أكتوبر الجاري باستاد هزاع بن زايد بالإمارات . شارك في تدريب منتخب… pic.twitter.com/ilxIcrhy53 — EFA.eg (@EFA) October 10, 2023

التشكيل المتوقع لمنتخب الجزائر