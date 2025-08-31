موعد مباراة مصر وإثيوبيا.. الفراعنة على الطريق إلى كأس العالم 2026

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة المدير الفني حسام حسن، لمواجهة مرتقبة أمام منتخب إثيوبيا على استاد القاهرة الدولي، مساء الجمعة 5 سبتمبر 2025، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، على أن تنطلق المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وفد تم طرح التذاكر عبر منظومة “تذكرتي” بأسعار مناسبة في متناول الجماهير، وذلك بعد إعلان الاتحاد المصري لكرة القدم رسميًا السماح بحضور 50 ألف مشجع لمؤازرة المنتخب.

ملامح قائمة منتخب مصر لمعسكر سبتمبر

وينطلق معسكر منتخب مصر الأول في القاهرة يوم 1 سبتمبر استعدادًا لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، وقد كشف الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجه “مع شوبير” على إذاعة “أون سبورت إف إم” عن ملامح القائمة الأولية التي يفاضل بينها الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، والتي تضم:

حراسة المرمى : محمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد صبحي، بالإضافة إلى أحد الثنائي “عبد العزيز البلعوطي أو علي لطفي”.

: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد صبحي، بالإضافة إلى أحد الثنائي “عبد العزيز البلعوطي أو علي لطفي”. خط الدفاع: محمد هاني، أحمد عيد، رامي ربيعة، حسام عبدالمجيد، محمود حمدي الونش، أحمد رمضان بيكهام، محمد حمدي، أحمد نبيل كوكا، مع احتمالية ضم أحمد سامي أو محمود مرعي من بيراميدز.

محمد هاني، أحمد عيد، رامي ربيعة، حسام عبدالمجيد، محمود حمدي الونش، أحمد رمضان بيكهام، محمد حمدي، أحمد نبيل كوكا، مع احتمالية ضم أحمد سامي أو محمود مرعي من بيراميدز. خط الوسط : محمد شحاتة، نبيل عماد دونجا، مهند لاشين، حمدي فتحي، أحمد مصطفى.

: محمد شحاتة، نبيل عماد دونجا، مهند لاشين، حمدي فتحي، أحمد مصطفى. خط الهجوم: محمد صلاح، عمر مرموش، محمود حسن تريزيجيه، إبراهيم عادل، مصطفى محمد، وأسامة فيصل.

ومن المنتظر أن يعلن حسام حسن القائمة النهائية للمنتخب اليوم الأحد، لتحديد الأسماء الرسمية التي ستخوض مباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو يومي 5 و9 سبتمبر المقبل.

ترتيب المجموعة الأولى

مصر: 16 نقطة (5 انتصارات وتعادل وحيد). بوركينا فاسو: 11 نقطة. سيراليون: 8 نقاط. إثيوبيا : 6 نقاط. غينيا بيساو : 6 نقاط. جيبوتي: نقطة واحدة.

ويسعى الفراعنة لحصد النقاط الثلاث أمام إثيوبيا، قبل التوجه إلى مواجهة مرتقبة أمام بوركينا فاسو خارج الديار يوم 9 سبتمبر ضمن الجولة الثامنة، وحال تحقيق الفوز في المباراتين سيضمن منتخب مصر رسميًا التأهل إلى مونديال 2026.