موعد مباراة مصر وأوغندا.. الجولة الأخيرة من دور المجموعات| كأس الأمم الأفريقية 2019

تقام الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الأولى في بطولة كأس الأمم الأفريقية بين منتخب مصر ضد منتخب أوغندا، كما تضم المجموعة الأولى كل من ( منتخب مصر ومنتخب أوغندا ومنتخب زيمبابوي ومنتخب الكونغو الديمقراطية )، يدخل المنتخب المصري هذه المباراة أمام أوغندا وهو متأهل إلى دور الـــــــ 16 بعد فوزه على منتخب زيمبابوي في المباراة الافتتاحية بهدف مقابل لا شئ وفاز أيضا في مباراته الثانية أمام منتخب الكونغو الديمقراطية بنتيجة هدفين مقابل لا شئ، في الناحية الأخرى هناك مباراة بين منتخب زيمبابوي ومنتخب الكونغو الديمقراطية، وتنتظر الجولة الأخيرة حسم مصير منتخب زيمبابوي ومنتخب أوغندا في التأهل إلى دور الــــ16 صحبة منتخب مصر .

موعد مباراة مصر ضد أوغندا

منتخب مصر يلاقي أوغندا في الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس الأمم الأفريقية، سوف تقام المباراة بين مصر وأوغندا على أرضية ملعب ستاد القاهرة الذي يتسع سعة حضوره إلى 75 ألف متفرج وهو الملعب الرئيسي لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 المقامة في مصر كما سوف يستضيف أيضا مباراة نهائي البطولة وهو استاد المجموعة الأولى، وسوف تقام المباراة يوم 30 الموافق يوم الأحد 30/6/2019 ، وتقام المباراة بين مصر وأوغندا في المواعيد التالية:

في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر.

في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت العراق.

في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الجزائر.

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