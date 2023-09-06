موعد مباراة مصر وأثيوبيا في الجولة السادسة من تصفيات أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

يواصل المنتخب المصري الأول، بقيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا، تدريباته اليوم في أحد فنادق القاهرة استعدادًا لمواجهة منتخب إثيوبيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 في كوت ديفوار، بالإضافة إلى مباراة ودّية أمام تونس يوم 12 سبتمبر، ويواجه المنتخب المصري نظيره الإثيوبي يوم 8 سبتمبر في استاد الدفاع الجوي في المرحلة النهائية للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023 في كوت ديفوار، ثم يخوض المنتخب مباراة ودية أمام تونس في نفس الملعب يوم 12 سبتمبر، كان منتخب مصر بقيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا قد تأهل إلى كأس الأمم الأفريقية بعدما احتل المركز الأول في المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة، تلاه منتخب غينيا في المركز الثاني بـ 9 نقاط، بينما جاء منتخبي مالاوي وإثيوبيا في المركزين الثالث والرابع برصيد 4 نقاط لكل منهما.

صورة لتشكيل منتخب مصر الأول في أخر مباراته الرسمية- المصدر صفحة الاتحاد المصري لكرة القدم على موقع إكس

موعد مباراة مصر وأثيوبيا

يواجه منتخب مصر نظيره منتخب أثيوبيا على ملعب الدفاع الجوي يوم الجمعة 8 من سبتمبر 2023 ضمن مباريات الجولة السادسة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2024، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وفي تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر، وفي تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.

🔴 | منتخب مصر يعلن القائمة النهائية لمباراتي إثيوبيا و تونس 🇪🇬 أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا ، قائمة تضم ٢٦ لاعبًا لمعسكر شهر سبتمبر المقرر انطلاقه في الفترة من ٤ – ١٢ و يتخلله مباراتي اثيوبيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم… pic.twitter.com/FGWXXIzmis — EFA.eg (@EFA) August 29, 2023

القنوات الناقلة للمباراة

يتم إذاعة مباراة مصر وأثيوبيا عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية BEIN SPORTS الناقل الحصري والوحيد لجميع مباريات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار 2024، كذلك يتم نقل المباراة عبر القناة المصرية أون تايم سبورت عبر التردد الأرضي للقناة.

رسمياً.. تايم سبورت الأرضية تعلن نقل مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات أمم إفريقيا يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة 7 مساءً. pic.twitter.com/KCnPs4CvTy — Btolat.com (@Btolat) September 5, 2023

غياب محمد صلاح عن المباراة

من المتوقع أن يستبعد المدرب البرتغالي روي ڤيتوريا نجم ليفربول المصري محمد صلاح من مواجهة أثيوبيا في الجولة السادسة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية حيث أن المباراة ليس لها أهمية كبيرة بعد ضمان منتخب مصر الصعود لكأس الأمم، على أن يشارك صلاح في المباراة الودية التي يخوضها منتخب مصر أمام نظيره منتخب تونس يوم 12 سبتمر، ومن المتوقع أن يشارك نجم بيراميدز مصطفى فتحي بديلاً لمحمد صلاح في مباراة أثيوبيا.