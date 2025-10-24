موعد مباراة مان يونايتد وبرايتون في الدوري الإنجليزي 2025 والقنوات الناقلة

يستضيف ملعب “أولد ترافورد” مباراة مان يونايتد وبرايتون في الدوري الإنجليزي، والتي ضمن منافسات الجولة التاسعة يوم السبت 25 أكتوبر 2025 حيث فاز فريق مان يونايتد على فريق ليفربول بنتيجة 2-1 في الجولة السابقة بينما فاز فريق برايتون علي فريق نيوكاسل بنتيجة 2-1.

الجولة التاسعة البطولة الدوري الإنجليزي معلق المباراة حفيظ دراجي القنوات الناقلة بي إن سبورت 1 التوقيت الساعة 7:30 مساءً بتوقيت مصر الساعة 7:30 مساءً بتوقيت السعودية

القنوات الناقلة لمباراة مان يونايتد وبرايتون

حيث تنقل المباراة عبر مجموعة قنوات بي ان سبورت الرياضية بالتحديد قناة بي ان سبورت 1، وهي الحاصلة علي حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي.

تحليل المباراة وتوقع الأجواء

تأتي هذه المباراة في توقيت هام للفريقين:

مانشستر يونايتد يدخلها بعد سلسلة انتصارات نسبيّة أعادت الأمل للنادي والجمهور.

برايتون، من جهة أخرى، يُعتبر خصماً صعباً، وقد حقق نتائج جيدة في مواجهاته الأخيرة خارج ملعبه، مما يزيد من صعوبة المهمة على يونايتد.

من ناحية الأجواء على ملعب أولد ترافورد، يتوقع أن يكون الحضور قوياً، والجماهير تطلب أداءاً يُليق بتاريخ النادي، خاصة أمام منافس يشعر بأنه قادر على اقتناص النقاط، لذا، يُحتمل أن يشهد اللقاء حذراً دفاعياً في الدقائق الأولى، لكن مع مرور الوقت قد تتّجه المواجهة إلى تبادل فرص هجومية.

نقاط مفتاحية يجب مراقبتها

قدرة مانشستر يونايتد على التحكم في الكرات الثابتة والضربات العرضية، حيث أن برايتون يملك لاعبين يتمتعون بالسرعة والمهارة على الأطراف.

مدى فعالية الثلاثي الهجومي ليونايتد في استغلال المساحات خلف دفاع برايتون، خاصة إذا انفتح الأخير بحثاً عن الهدف.

إدارة وسط ملعب برايتون، خصوصاً في غياب بعض العناصر الأساسية، وكيف سيواجه الضغط الهجومي ليونايتد.

الحالة البدنية والفنية للدفاع المضيف، بما أن وجود تذبذب أو خطأ فردي قد يكلف كثيراً أمام فريق منافس يعرف كيف يستغل الفرص.