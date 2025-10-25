موعد مباراة مان سيتي وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي 2025 والقنوات الناقلة

يستضيف ملعب”فيلا بارك” مباراة مان سيتي وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي يوم الأحد 26 أكتوبر 2025، والتي ضمن منافسات الجولة التاسعة حيث خسر فريق استون فيلا من فريق توتنهام بنتيجة 2-1 في الجولة السابقة بينما فاز فريق مانشسترسيتي علي فريق ايفرتون بنتيجة 2-0.

الجولة التاسعة البطولة الدوري الإنجليزي معلق المباراة علي سعيد الكعبي القناة الناقلة بي إن سبورت 2 توقيت المباراة الساعة 5:00 مساءً بتوقيت مصر الساعة 5:00 مساءً بتوقيت السعودية

القنوات الناقلة لمباراة مان سيتي واستون فيلا

حيث تذاع المباراة عبر مجموعة قنوات بي ان سبورت الرياضية بالتحديد قناة بي ان سبورت 2، وهي الحاصلة علي حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي.

سياق المنافسة

مانشستر سيتي يدخل اللقاء في حالة جيدة، فسجلهم الحديث في الدوري ممتاز، على سبيل المثال، قبل المباراة تم التطرّق إلى عدد من الانتصارات المتتالية في الدوري.

من جانب أستون فيلا، بعد بداية صعبة للموسم (لم يفز في أول خمس مباريات تقريباً) بدأ الفريق في استعادة مستواه وتحقيق الانتصارات.

تاريخياً، مواجهات الفريقين تميل لسيطرة مانشستر سيتي: بحسب المصدر، من أصل 183 مباراة بينهما، فاز فيلا ـ 59 مرة، وتعادلا 42، في حين فاز مان سيتي 82 مرة.