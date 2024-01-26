يلتقي فريق مانشستر يونايتد مع نيوبورت كونتي في مباراة الجولة الرابعة من كأس الاتحاد الإنجليزي للموسم الجاري، ويستعد اليونايتد من أجل تقديم أداء جيد في هذه المباراة وذلك من أجل التأهل إلي الدور القادم من المسابقة، حيث يسعى اليونايتد في الحصول على اللقب هذا الموسم، وينافس مانشستر يونايتد بقوة من أجل العودة إلى المربع الذهبي في الدوري الانجليزي.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ونيوبورت كونتي في كأس الاتحاد الإنجليزي 2024 والقنوات الناقلة

موعد المباراة

تقام مباراة مانشستر يونايتد ونيوبورت في كأس الاتحاد الإنجليزي على ملعب رودني باراد، يوم الأحد القادم الموافق 28 يناير 2024، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة علي قناة bein sport hd 1، ويمكن مشاهدة المباراة عبر تطبيق تود.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع

قد يعتمد مدرب نادي مانشستر يونايتد على التشكيل التالي:-

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

الدفاع: آرون وان بيساكا، رافائيل فاران، لوك شاو، دييجو دالوت.

الوسط: كوبي ماينو، برونو فيرنانديز، كريستيان إريكسين.

خط الهجوم: ماركوس راشفورد، راسموس هويلوند، إليخاندرو جارناتشو.

والجدير بالذكر بأن نادي مانشستر يونايتد خرج من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة بعد الخسارة من نيوكاسل يونايتد في مباراة الجولة 16 بثلاث أهداف دون مقابل، ولم يتبقى لليونايتد هذا الموسم غير الفوز بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي هذا العام، والمنافسة في حصد مركز متقدم في البريميرليج.