موعد مباراة مانشستر يونايتد وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي 2023-2024 وكأس الرابطة

سيلعب اليونايتد ضد فريق كريستال بالاس في المواجهتين القادمتين، واحدة في كأس الرابطة الإنجليزي، والثانية ضمن منافسات الدوري الانجليزي الممتاز بنسخته الحالية 2023-2024، ويأمل فريق المدرب الهولندي بالفوز في اللقائين، وتحقيق العلامة الكاملة، خاصة بعد سلسلة التخبطات التي بدأت بهزائم الدوري، وانتهت بالهزيمة في دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ بنتيجة 4 أهداف مقابل 3.

القائد برونو فيرنانديز يحيي الجمهور بعد انتهاء المباراة - المصدر: صفحة رياضي على تويتر

مباراة اليونايتد القادمة في الدوري الانجليزي

سيلعب فريق مانشستر يونايتد مباراته القادمة أمام كريستال بالاس في الجولة السابعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب الأولد ترافورد يوم السبت الموافق في 30 – 9 (سبتمبر) – 2023. كما يوضح العداد التالي، الوقت المتبقي للمباراة.

الجدير بالذكر أن اليونايتد، فاز في مباراته الأخيرة في الدوري أمام بيرنلي، بهدف دون رد، من إمضاء قائد الفريق برونو فيرنانديز، بعد سلسلة هزائم وصلت لـ 4 هزائم آخر 5 مباريات في الدوري ودوري الأبطال.

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مواجهة اليونايتد القادمة في بطولة كأس الرابطة

سيلتقي اليونايتد قبل فترة من مواجهته مع كريستال بالاس في الدوري، بنفس الفريق، وعلى ملعبه وبين جماهيره في الأولد ترافورد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من البطولة، يوم الثلاثاء الموافق في 26 – 9 – 2023، الساعة العشرة مساءً.

يعول المدرب الهولندي ايريك تين هاغ على هذه البطولة، خوفاً من الخروج خالي الوفاض من جميع البطولات، كحال الموسم الماضي. إليك العداد الذي يوضح موعد اللقاء، على النحو التالي:

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أبرز غيابات فريق مانشستر يونايتد أمام كريستال بالاس

تستمر إصابة كل لوك شو وأرون وان بيساكا، حيث تعرض الأول لإصابة في مباراة اليونايتد أمام توتنهام، أما بيساكا، فقد تعرض لإصابة في أوتار ركبته خلال مران الفريق قبل مباراة برايتون. كما يستمر غياب هاري ماغواير وتيير مالاسيا الظهير الاحتياطي، دون الحديث عن موعد عودتهما من الإصابة.

أما عن العائدين، فمن الممكن أن نشهد عودة كل من سفيان مرابط، وأن يشارك في مباراته الأولى مع الشياطين الحمر، كما سيعود الدولي الفرنسي رافاييل فاران، بعد التعافي التام من الإصابة، حسب تصريحات الفريق الطبي في اليونايتد.

ترتيب مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

يحتل فريق الشياطين الحمر المركز الثامن برصيد 9 نقاط من 6 مباريات، فاز في 3، وخسر 3. في حال الفوز على كريستال بالاس، من الممكن أن يصعد للمركز السادس أو السابع، حسب نتائج وست هام وأستون فيلا، لكن الخسارة تعني الهبوط للمركز التاسع على أقل تقدير.

الترتيب الفريق عدد النقاط 1 مانشستر سيتي 18 2 ليفربول 16 3 برايتون 15 4 توتنهام 14 5 برايتون 14 6 أستون فيلا 12 7 وست هام 10 8 مانشستر يونايتد 9 9 كريستال بالاس 8 10 فولهام 8

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