موعد مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام في الدوري الانجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة

يستقبل ملعب أولد ترافورد مباراة مانشستر سيتي يونايتد، والتي ستكون ضمن مباريات الجولة 21 من عمر الدوري الانجليزي لكرة القدم موسم 2023-2024، ويستعد مان يونايتد من أجل الفوز بهذه المباراة وذلك للعودة إلي المربع الذهبي في قائمة جدول ترتيب الدوري مرة أخري وتعويض خسارة المباراة الماضية من نوتينغهام فورست والتي انتهت بخسارة اليونايتد بهدفين مقابل هدف، بينما يبحث توتنهام إلي الصعود إلي قائمة الدوري مرة أخري وحصد اللقب.

موعد مباراة مان يونايتد وتوتنهام

تقام مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام في الجولة 21 من البريميرليج غداً الأحد 14 يناير 2024، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، وفي تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت الأمارات، وتذاع المباراة علي قناة beIN Sports HD، ويمكن مشاهدة المباراة عبر شبكة الانترنت من خلال تطبيق تود.

يحتل فريق توتنهام المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 39 نقطة، ولعب توتنهام 20 مباراة استطاع الفوز في 12 مباراة وتعادل في 3 مباريات وخسر في 5 مباريات.

بينما يأتي مانشستر يونايتد في المركز العاشر في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 31 نقطة، ولعب اليونايتد 20 مباراة فاز في 10 مباريات وتعادل في مباراة وخسر في 9 مباريات.

التشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد

حراسة المرمى:أندريه أونانا

خط الدفاع:لوك شاو – جوني إيفانز – رافاييل فاران – ديوجو دالوت

خط الوسط: سكوت ماكتوميناي – كوبي ماينو – برونو فرنانديش

خط الهجوم: أليخاندرو جارناتشو – ماركوس راشفورد – راسموس هويلوند

🚨 مدربنا يؤكد عودة ثلاثة لاعبين على الأقل إلى قائمة الفريق قبل مباراة #يونايتد_توتنهام #يونايتد || @PLinArabic — مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) January 13, 2024

التشكيل المتوقع لتوتنهام

قد يعتمد مدرب فريق توتنهام علي التشكيل التالي:-