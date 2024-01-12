موعد مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز 2024 والقنوات الناقلة

يستعد ملعب أولد ترافورد لاستقبال مباراة من العيار الثقيل تجمع بين صاحب الأرض مانشستر يونايتد وضيفه توتنهام هوتسبير يوم الأحد القادم الموافق 14 من شهر يناير الجاري ضمن إطار منافسات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” 2024.

مانشستر يونايتد يعيش فترة صعبة هذا الموسم ويعاني من النتائج الغير مستقرة بالدوري الإنجليزي حيث يحتل المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة فقط بعد أن لعب عشرين مباراة حتى الآن، حيث خسر في ثلاث مباريات وتعادل في مباراة وفاز في مباراة واحدة خلال مبارياته الخمس الأخيرة، كما أن جمهور الشياطين الحمر مستاء جداً بسبب الأداء الذي يظهر من النادي خلال هذا الموسم، خاصة أن النادي ترتيبه الحالي لن يجعله قادراً على التأهل لأي بطولة أوروبية إذا استمر على هذا الحال، ويبعد الشياطين الحمر 14 نقطة عن صدارة الدوري التي يتربع عليها ليفربول برصيد 45.

يسعى الشياطين الحمر بقيادة المدرب الهولندي إريك تين هاج لتحقيق الفوز في المباراة القادمة أمام توتنهام على الرغم من صعوبة توتنهام إلا أن المان يونايتد يسعى لاستغلال الأرض والجمهور من أجل خطف نقاط المباراة كاملة والتي قد تساعده في الصعود إلى المركز السابع والمنافسة مع وست هام في المركز السادس صاحب الـ 34 نقطة.

على الجانب الآخر يوجد توتنهام هوتسبير الذي يعيش فترة جيدة وربما تكون مقبولة فقط بالنسبة لجماهير النادي وعشاقه، حيث يحتل توتنهام المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة، ولكن كان توتنهام دائماً ما ينافس على المراكز الأولى بجدول الترتيب لذلك مستوى الفريق هذا الموسم مقبول بالنسبة لجماهيره وعشاقه، وخلال الخمس مباريات الأخيرة استطاع توتنهام أن يفوز في أربعة مباريات وخسر في مباراة واحدة فقط، لذلك يسعى توتنهام لتحقيق الفوز في المباراة القادمة أمام مانشستر يونايتد والحصول على نقاط المباراة كاملة من أجل المنافسة على المراكز الأولى، خاصة أن الفارق بينه وبين صدارة الدوري 6 نقاط فقط، وفي حالة استطاع توتنهام الفوز على الشياطين الحمر سيتمكن من الصعود إلى المركز الثالث ولكن في حالة خسر مانشستر سيتي في مباراته غداً السبت مع نيوكاسل.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

ستقام مباراة مانشستر يونايتد ونظيره توتنهام ضمن إطار منافسات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد القادم الموافق 14 من شهر يناير الجاري 2024 على ملعب أولد ترافورد معقل الشياطين الحمر، ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

فيما يخص القنوات الناقلة لأحداث المباراة سيتم نقلها عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية فهي الحاصلة على حقوق البث المباشر لجميع مباريات الدوري الإنجليزي والدوريات الأوروبية بما في ذلك الدوري الإسباني والإيطالي وغير ذلك، وسيتم نقل أحداث المباراة على قناة بي إن سبورت 1.

فيما يخص معلق المباراة فلم يتم الإعلان عنه بعد ولكن قبل المباراة بعدة ساعات سيتم الإعلان عن معلق مباراة القمة من خلال قناة بي إن سبورت الإخبارية.